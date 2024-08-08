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Published Сегодня, 05:40

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Updated Сегодня, 05:42

иллюстрация

Нарушили все сроки. Омский суд обязал выделить квартиру инвалиду 2 группы

8 августа 2024, 05:40
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омске суд обязал местные власти предоставить квартиру инвалиду второй группы

Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением в защиту прав инвалида 2 группы.

В региональной прокуратуре сообщили, что по обращению инвалида 2 группы была организована проверка. В результате проверки были выявлены нарушения сроков исполнения судебного решения, которые допустила администрация Омска.

Стало известно, что Межрайонный отдел по особым исполнительным производствам, основываясь на решении Центрального районного суда от 25 декабря 2018 года, начал исполнительное производство в отношении городской администрации. От администрации требуется предоставить омичу жилое помещение вне очереди.

В итоге прокуратура подала в суд исковое заявление в защиту прав местного жителя. Суд вынес решение в пользу инвалида и взыскал с администрации города компенсацию в размере 163 тысяч рублей.

Прокуратура будет следить за исполнением этого судебного решения.

Напомним, ранее прокуратура помогла ребенку-инвалиду получить необходимую кресло-коляску. Выяснилось, что параметры коляски не соответствовали особенностям девочки, и она была вынуждена отказаться от нее. После этого прокурор потребовал изменить параметры технического средства, указанные в индивидуальной программе реабилитации ребенка.

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