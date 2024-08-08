Нарушили все сроки. Омский суд обязал выделить квартиру инвалиду 2 группы

Напомним, ранее прокуратура помогла ребенку-инвалиду получить необходимую кресло-коляску. Выяснилось, что параметры коляски не соответствовали особенностям девочки, и она была вынуждена отказаться от нее. После этого прокурор потребовал изменить параметры технического средства, указанные в индивидуальной программе реабилитации ребенка.