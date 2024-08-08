Липовые дипломы. Омичка «заработала» 2,2 миллиона на фиктивном обучении безработных

По версии следствия, директор заключила с центрами занятости населения контракты на переобучение безработных граждан по специальностям, связанным с работой с источниками повышенной опасности. Однако фактически обучение проводилось лишь в течение нескольких часов, а затем фиктивные документы о прохождении полного курса предоставлялись в центры занятости для получения оплаты.