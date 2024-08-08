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Липовые дипломы. Омичка «заработала» 2,2 миллиона на фиктивном обучении безработных

8 августа 2024, 05:12
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омичка «заработала» более 2 миллионов на фиктивном обучении безработных

Руководительница учебного центра заключила контракты с центрами занятости на переобучение граждан. Само обучение почти не проводилось, зато фиктивные документы о прохождении курсов предоставлялись.

Прокуратура Омской области направила в суд уголовное дело в отношении директора частного учреждения «Учебный центр Промышленная безопасность и охрана труда». Руководительница обвиняется в хищении более 2,2 миллионов рублей из областного бюджета. Для этого она организовала фиктивное обучение 79 человек.

По версии следствия, директор заключила с центрами занятости населения контракты на переобучение безработных граждан по специальностям, связанным с работой с источниками повышенной опасности. Однако фактически обучение проводилось лишь в течение нескольких часов, а затем фиктивные документы о прохождении полного курса предоставлялись в центры занятости для получения оплаты.

Таким образом, директор «обучила» 79 человек фиктивно, незаконно получив из областного бюджета 2,2 миллиона рублей. Женщина вину в совершении преступления не признала, ущерб не возместила. Суд наложил арест на ее имущество стоимостью более 4,7 миллионов рублей.

Дело рассмотрят в Центральном районном суде.

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#Преступление#Омск#Прокуратура#Суд#Мошенничество#Уголовное дело#Обучение#Новости#Обман
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