Липовые дипломы. Омичка «заработала» 2,2 миллиона на фиктивном обучении безработных

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
Modified Сегодня, 05:14
Updated Сегодня, 05:14
Прокуратура Омской области направила в суд уголовное дело в отношении директора частного учреждения «Учебный центр Промышленная безопасность и охрана труда». Руководительница обвиняется в хищении более 2,2 миллионов рублей из областного бюджета. Для этого она организовала фиктивное обучение 79 человек.
По версии следствия, директор заключила с центрами занятости населения контракты на переобучение безработных граждан по специальностям, связанным с работой с источниками повышенной опасности. Однако фактически обучение проводилось лишь в течение нескольких часов, а затем фиктивные документы о прохождении полного курса предоставлялись в центры занятости для получения оплаты.
Таким образом, директор «обучила» 79 человек фиктивно, незаконно получив из областного бюджета 2,2 миллиона рублей. Женщина вину в совершении преступления не признала, ущерб не возместила. Суд наложил арест на ее имущество стоимостью более 4,7 миллионов рублей.
Дело рассмотрят в Центральном районном суде.