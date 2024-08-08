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Posted Сегодня, 13:42

Published Сегодня, 13:42

Modified Сегодня, 13:44

Updated Сегодня, 13:44

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«Куда „зеленые“ смотрят?». Омичи заметили дизельное топливо в Иртыше

8 августа 2024, 13:42
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация

Омичи рассказали, что неизвестные сливают дизельное топливо в Иртыш

Омич заснял, как в Иртыше разливается неизвестная светлая жидкость и предположил, что кто-то решил слить в реку дизельное топливо, видео появилось в одном из омских пабликов.

Омич снял на видео, как в Иртыше в районе Кировского порта разливается неизвестная светлая жидкость и предположил, что кто-то решил слить в реку дизельное топливо. Запись начала распространяться в городских пабликах.

Кроме того, мужчина отметил, что замечает подобную картину в этом районе не первый раз.

«Солярка от этого порта вечно бежит. Куда „зеленые“ смотрят?» — комментирует автор видео.
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Фото: Инцидент Омск

Напомним, что недавно омский эко-активист, член региональной общественной палаты Владимир Лифантьев рассказал о состоянии городских канализационных сетей. По его словам, сейчас сети изношены настолько, что фекалии «реками» стекают в главную питьевую артерию Омска — Иртыш.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новости#Загрязнение водоемов#Загрязнение#Загрязнение природы#Загрязнение окружающей среды#Загрязнение поверхностных вод
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