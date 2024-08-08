«Куда „зеленые“ смотрят?». Омичи заметили дизельное топливо в Иртыше

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
Омич снял на видео, как в Иртыше в районе Кировского порта разливается неизвестная светлая жидкость и предположил, что кто-то решил слить в реку дизельное топливо. Запись начала распространяться в городских пабликах.
Кроме того, мужчина отметил, что замечает подобную картину в этом районе не первый раз.
«Солярка от этого порта вечно бежит. Куда „зеленые“ смотрят?» — комментирует автор видео.
Напомним, что недавно омский эко-активист, член региональной общественной палаты Владимир Лифантьев рассказал о состоянии городских канализационных сетей. По его словам, сейчас сети изношены настолько, что фекалии «реками» стекают в главную питьевую артерию Омска — Иртыш.