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Posted Сегодня, 03:03

Published Сегодня, 03:03

Modified Сегодня, 03:05

Updated Сегодня, 03:05

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Коронавирус возвращается: в Омске за неделю выявлено 79 новых случаев

8 августа 2024, 03:03
Фото: Изображение Midjourney
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За неделю 79 омичей заразились коронавирусом

Все больше пациентов заражаются коронавирусом. К счастью, летальных случаев на этой неделе не было.

В Омской области наблюдается стремительный рост заболеваемости COVID-19. За прошедшую неделю (с 29 июля по 4 августа) зарегистрировано 79 новых случаев заболевания, что почти вдвое больше, чем неделей ранее (40 случаев).

По данным федерального оперштаба, в России показатель заболеваемости за этот период вырос на 28,2% и достиг 5,43 на 100 тысяч населения.

В Омске 18 пациентов с коронавирусом находятся в больнице, 68 человек выздоровели и выписаны домой. К счастью, за прошедшую неделю летальных случаев не зафиксировано.

Несмотря на отступление пандемии, в регионе все еще действует режим повышенной готовности. Он продлен до 31 октября.

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#Коронавирус#Общество#Коронавирус COVID-19#Здоровье#Омск#Омская область#Здравоохранение#Болезнь#Новости#Заболеваемость
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