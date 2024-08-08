Коронавирус возвращается: в Омске за неделю выявлено 79 новых случаев

Posted Сегодня, 03:03
Published Сегодня, 03:03
Modified Сегодня, 03:05
Updated Сегодня, 03:05
В Омской области наблюдается стремительный рост заболеваемости COVID-19. За прошедшую неделю (с 29 июля по 4 августа) зарегистрировано 79 новых случаев заболевания, что почти вдвое больше, чем неделей ранее (40 случаев).
По данным федерального оперштаба, в России показатель заболеваемости за этот период вырос на 28,2% и достиг 5,43 на 100 тысяч населения.
В Омске 18 пациентов с коронавирусом находятся в больнице, 68 человек выздоровели и выписаны домой. К счастью, за прошедшую неделю летальных случаев не зафиксировано.
Несмотря на отступление пандемии, в регионе все еще действует режим повышенной готовности. Он продлен до 31 октября.