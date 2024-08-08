Китайские ученые рассказали о новой форме воды на Луне

В декабре 2020 года капсула лунного зонда «Чанъэ-5» CNSA приземлилась в автономном районе КНР — во Внутренней Монголии. Из капсулы достали около двух килограммов лунных образцов — почвы и камней. В них были обнаружены молекулы воды. Об этом сообщили китайские ученые, передает newkhakasiya.online.