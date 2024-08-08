Китайские ученые рассказали о новой форме воды на Луне

Posted Сегодня, 07:50
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В декабре 2020 года капсула лунного зонда «Чанъэ-5» CNSA приземлилась в автономном районе КНР — во Внутренней Монголии. Из капсулы достали около двух килограммов лунных образцов — почвы и камней. В них были обнаружены молекулы воды. Об этом сообщили китайские ученые, передает newkhakasiya.online.
Для изучения зерен лунного грунта использовался метод рентгеновской дифракции, и в них был найден минерал ULM-1. По словам ученых, он на 40% состоит из воды. Ученые пришли к выводу, что в таком виде на Луне хранится вода.
Напомним, изучив ранее доставленные американскими миссиями «Аполлон» лунные образцы, ученые заключили, что Луна является сухой и безжизненной. Однако результаты более современного исследования показали, что в стеклянных шариках на поверхности спутника Земли могут содержаться вода или гидроксил, который под воздействием солнечных ветров превращается в воду.
Таким образом, ученые из Китая первыми обнаружили целые молекулы воды в лунных образцах. При этом перечень доступных на Луне ресурсов стал более широким, что представляет важность для будущих космических миссий.