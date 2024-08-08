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В Омске закрыли гастробар «Бахрам» из-за стафилококка и грязной посуды

Грязная посуда и стафилококк: на Казачьем рынке в Омске закрыли гастробар

8 августа 2024, 04:21
Фото: Владимир Транцевич / ГУ ФССП России по Омской области

В Омске закрыли гастробар «Бахрам» из-за стафилококка и грязной посуды

В заведении, как выяснилось во время проверки Роспотребнадзора, могли вынести гостям блюдо в немытой посуде или же приготовить еду из просроченных ингредиентов.

В Омске на 30 суток приостановлена деятельность гастробара «Бахрам», расположенного на Казачьем рынке. Причина — многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм, выявленные Роспотребнадзором.

Специалисты обнаружили целую череду нарушений. Выяснилось, что к работе допустили сотрудников, не имеющих санкнижек, а трое из пяти сотрудников оказались носителями патогенного стафилококка. Отсутствовала ежедневная регистрация температуры хранения продуктов, а холодильники не были оснащены термометрами. Не соблюдались правила личной гигиены, отсутствовали данные о вакцинации сотрудников против дизентерии и кори. В кафе даже не было элементарных условий для мытья посуды.

Фото: Владимир Транцевич / ГУ ФССП России по Омской области

Несмотря на предписание Роспотребнадзора об устранении нарушений, большинство из них остались не исправленными. В итоге дело дошло до суда, который признал индивидуального предпринимателя виновным и назначил наказание — приостановку деятельности кафе на 30 суток.

Судебные приставы уже опечатали помещения и оборудование «Бахрама». Предпринимателю разъяснили, что за возобновление работы до окончания срока приостановления деятельности он понесет ответственность.

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#Общество#Омск#Нарушения#Роспотребнадзор#Судебные приставы#Закрытие#Новости#Грязь#Кафе
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