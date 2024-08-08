Грязная посуда и стафилококк: на Казачьем рынке в Омске закрыли гастробар

Специалисты обнаружили целую череду нарушений. Выяснилось, что к работе допустили сотрудников, не имеющих санкнижек, а трое из пяти сотрудников оказались носителями патогенного стафилококка. Отсутствовала ежедневная регистрация температуры хранения продуктов, а холодильники не были оснащены термометрами. Не соблюдались правила личной гигиены, отсутствовали данные о вакцинации сотрудников против дизентерии и кори. В кафе даже не было элементарных условий для мытья посуды.