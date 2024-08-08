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Боялся возвращаться домой. Пропавший школьник из Омска провел ночь в подъезде

8 августа 2024, 07:00
Фото: 1MI
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Стало известно, где провел ночь пропавший омский школьник

Мальчик хотел погулять, но его не отпускали родители. Тогда он ушел из дома без спроса.

Как ранее сообщал Город55, в Омске пропал 9-летний мальчик, из-за чего его родители обратились в полицию. На поиски отправились полицейские. Беглеца быстро обнаружили. Как оказалось, мальчик далеко от дома и не уходил.

В полиции сообщили, что вчера днем школьник пошел гулять без разрешения родителей и находился на улице допоздна. Ему стало страшно возвращаться домой. Тогда школьник решил провести ночь в подъезде дома в соседнем дворе.

Утром на улице его увидела мама и сообщила полиции об этом. К счастью, с мальчиком все в порядке.

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#Общество#Происшествия#Полиция#Омск#Розыск#Новости#Пропал человек#Пропал ребенок
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