Боялся возвращаться домой. Пропавший школьник из Омска провел ночь в подъезде

Posted Сегодня, 07:00
Published Сегодня, 07:00
Modified Сегодня, 07:02
Updated Сегодня, 07:02
Как ранее сообщал Город55, в Омске пропал 9-летний мальчик, из-за чего его родители обратились в полицию. На поиски отправились полицейские. Беглеца быстро обнаружили. Как оказалось, мальчик далеко от дома и не уходил.
В полиции сообщили, что вчера днем школьник пошел гулять без разрешения родителей и находился на улице допоздна. Ему стало страшно возвращаться домой. Тогда школьник решил провести ночь в подъезде дома в соседнем дворе.
Утром на улице его увидела мама и сообщила полиции об этом. К счастью, с мальчиком все в порядке.