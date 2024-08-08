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Posted Сегодня, 14:03

Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

В зоне СВО погиб 23-летний житель Омской области

«Боль невозможно передать». 23-летний житель Омской области погиб в зоне СВО

8 августа 2024, 14:03
Фото: Администрация Усть-Ишимского района

В зоне СВО погиб 23-летний житель Омской области

23-летний житель Усть-Ишима Максим Абдрахманов погиб на полях спецоперации 19 февраля, сообщение об этом появилось в группе районной администрации.

Завтра, 9 августа, в Усть-Ишиме пройдет прощание с Максимом Абдрахмановым, который погиб в зоне СВО 19 февраля. Сообщение об этом появилось в группе администрации района.

«Боль этой утраты невозможно передать словами. Выражаем искреннюю поддержку и глубокие соболезнования родным и близким Максима», — написали в сообществе.

Максим Абдрахманов заключил контракт с ВС РФ 27 ноября прошлого года в Ханты-Мансийске, во время службы от был командиром отделения, командиром боевой машины, младшим сержантом. Посмертно награжден Орденом Мужества.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Максима Абдрахманова.

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