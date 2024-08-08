«Боль невозможно передать». 23-летний житель Омской области погиб в зоне СВО

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
Завтра, 9 августа, в Усть-Ишиме пройдет прощание с Максимом Абдрахмановым, который погиб в зоне СВО 19 февраля. Сообщение об этом появилось в группе администрации района.
«Боль этой утраты невозможно передать словами. Выражаем искреннюю поддержку и глубокие соболезнования родным и близким Максима», — написали в сообществе.
Максим Абдрахманов заключил контракт с ВС РФ 27 ноября прошлого года в Ханты-Мансийске, во время службы от был командиром отделения, командиром боевой машины, младшим сержантом. Посмертно награжден Орденом Мужества.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Максима Абдрахманова.