Заслуженный учитель РФ Ямбург: рассказы про героев ДНР в школе не обязательны

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
Евгений Ямбург, заслуженный учитель России, в беседе с «Ридусом» прокомментировал появление героев ДНР, ЛНР и СВО в методических пособиях для учителей. Собеседник издания считает, что в разговорах с детьми не стоит ограничиваться военной тематикой. Он подчеркнул, что героев у России очень много и русским детям есть кем гордиться, причем не только ратными подвигами, но и нравственными.
Педагог добавил, что список «Наши герои», представленный в методическом пособии, не является строго обязательным каноном. Он подчеркнул, что учителям не предписывают «список святых героев».
Минпросвещения опубликовало на портале «Единое содержание общего образования» список «Наши герои», на который в новом учебном году педагогом предлагается обратить особое внимание. В разделе «Современная Россия» указаны россияне, принимавшие участие в боевых действиях в ДНР и ЛНР.