Заслуженный учитель РФ Ямбург: рассказы про героев ДНР в школе не обязательны

Евгений Ямбург, заслуженный учитель России, в беседе с «Ридусом» прокомментировал появление героев ДНР, ЛНР и СВО в методических пособиях для учителей. Собеседник издания считает, что в разговорах с детьми не стоит ограничиваться военной тематикой. Он подчеркнул, что героев у России очень много и русским детям есть кем гордиться, причем не только ратными подвигами, но и нравственными.