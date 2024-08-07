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Заслуженный учитель РФ Ямбург: рассказы про героев ДНР в школе не обязательны

7 августа 2024, 13:58
Педагог отметил, что, говоря со школьниками о героях России, не нужно концентрироваться только на военной тематике, можно уделить внимание и нравственным подвигам.

Евгений Ямбург, заслуженный учитель России, в беседе с «Ридусом» прокомментировал появление героев ДНР, ЛНР и СВО в методических пособиях для учителей. Собеседник издания считает, что в разговорах с детьми не стоит ограничиваться военной тематикой. Он подчеркнул, что героев у России очень много и русским детям есть кем гордиться, причем не только ратными подвигами, но и нравственными.

Педагог добавил, что список «Наши герои», представленный в методическом пособии, не является строго обязательным каноном. Он подчеркнул, что учителям не предписывают «список святых героев».

Минпросвещения опубликовало на портале «Единое содержание общего образования» список «Наши герои», на который в новом учебном году педагогом предлагается обратить особое внимание. В разделе «Современная Россия» указаны россияне, принимавшие участие в боевых действиях в ДНР и ЛНР.

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