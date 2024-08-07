За счет выпуска биржевых облигаций малые и средние компании привлекли 4,3 млрд

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
МСП Банк выступил якорным инвестором и соорганизатором в 19 выпусках облигаций. Общая сумма поддержки составила более 1 миллиарда рублей. Обеспечение доступа предпринимателей к финансированию через выпуск ценных бумаг, включая использование мер поддержки, осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», сообщает regnum.ru.
По данным Корпорации МСП, примерно 80% предприятий МСП-сектора в этом году разместили облигации в «Секторе Роста» Мосбиржи при участии МСП Банка. Такой информацией поделился Александр Исаевич, генеральный директор Корпорации МСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка. По словам главы корпорации, выход на фондовый рынок может стать альтернативным способом привлечения финансирования МСП-предприятиями для развития своих проектов. Большая часть запросов на финансовую поддержку МСП Банка при организации выпуска облигаций приходится на производственные предприятия, а также компании из сферы высоких технологий и других отраслей. МСП Банк выступил соорганизатором выпусков облигаций и якорным инвестором для компаний из торговой и финансовой сферы, а также из отрасли сельскохозяйственного производства, пищевой и химической промышленности. Корпорация МСП активно участвует в разработке и расширении программ поддержки малого и среднего бизнеса, способствуя их выходу на фондовый рынок.
Иван Подберезняк, председатель правления МСП Банка, обратил внимание на важность предоставления предпринимателям разнообразных финансовых инструментов для развития своего бизнеса, включая возможность выхода на фондовый рынок. Он отметил, что поддержка банка предполагает повышение доступности биржевых инструментов, снижение расходов на листинг и подготовку, а также увеличение спроса на ценные бумаги со стороны других инвесторов и упрощение взаимодействия с институтами развития.
При участии МСП Банка на Мосбирже были размещены облигации челябинского предприятия «С-Принт» на сумму сто миллионов рублей, которые пойдут на запуск проектов для новых клиентов. Компания «Селлер», ведущая деятельность под брендом «ТехПорт», выпустила облигации на полмиллиарда рублей для расширения своей деятельности по продаже крупной бытовой техники. МСП Банк также выступил якорным инвестором при выпуске ценных бумаг компании «Моторные технологии» на сумму 220 миллионов рублей.