За счет выпуска биржевых облигаций малые и средние компании привлекли 4,3 млрд

По данным Корпорации МСП, примерно 80% предприятий МСП-сектора в этом году разместили облигации в «Секторе Роста» Мосбиржи при участии МСП Банка. Такой информацией поделился Александр Исаевич, генеральный директор Корпорации МСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка. По словам главы корпорации, выход на фондовый рынок может стать альтернативным способом привлечения финансирования МСП-предприятиями для развития своих проектов. Большая часть запросов на финансовую поддержку МСП Банка при организации выпуска облигаций приходится на производственные предприятия, а также компании из сферы высоких технологий и других отраслей. МСП Банк выступил соорганизатором выпусков облигаций и якорным инвестором для компаний из торговой и финансовой сферы, а также из отрасли сельскохозяйственного производства, пищевой и химической промышленности. Корпорация МСП активно участвует в разработке и расширении программ поддержки малого и среднего бизнеса, способствуя их выходу на фондовый рынок.