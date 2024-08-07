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Published Сегодня, 13:45

Modified Сегодня, 13:47

Updated Сегодня, 13:47

Минприроды оштрафовал омское предприятие за выбросы в режим НМУ

Возбуждено дело. Минприроды оштрафовал омское предприятие за выбросы в режим НМУ

7 августа 2024, 13:45
Фото: Минприроды Омской области

Минприроды оштрафовал омское предприятие за выбросы в режим НМУ

Региональное Минприроды провело проверку ООО «СтройТраст» и выявило ряд серьезных нарушений, в отношении предприятия возбуждены административные дела.

Специалисты эконадзора регионально Минприроды провели внеплановую проверку соблюдения законодательства в области охраны атмосферного воздуха, на этот раз подозрения вызвала деятельность ООО «СтройТраст».

В ходе проверки выбросов зафиксировано не было, но выяснилось, что предприятие не снижает количество загрязняющих веществ во время режима НМУ. Кроме того, в документах учтены не все источники выбросов.

В результате в отношении ООО «СтройТраст» возбудили административные дела, предприятие оштрафовано на 120 000 рублей.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Загрязнение воздуха#Новости#Загрязнение#Загрязнение природы
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