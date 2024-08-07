Возбуждено дело. Минприроды оштрафовал омское предприятие за выбросы в режим НМУ

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
Специалисты эконадзора регионально Минприроды провели внеплановую проверку соблюдения законодательства в области охраны атмосферного воздуха, на этот раз подозрения вызвала деятельность ООО «СтройТраст».
В ходе проверки выбросов зафиксировано не было, но выяснилось, что предприятие не снижает количество загрязняющих веществ во время режима НМУ. Кроме того, в документах учтены не все источники выбросов.
В результате в отношении ООО «СтройТраст» возбудили административные дела, предприятие оштрафовано на 120 000 рублей.