Владимир Путин назначил нового главу УФСИН по Омской области

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Полковник внутренней службы Сергей Балдин стал новым начальником УФСИН по Омской области, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Ранее Балдин занимал пост временно исполняющего обязанности руководителя.
Напомним, что врио начальника регионального УФСИН Сергей Балдин стал 12 марта, до этого он возглавлял управление в Ульяновской области, а еще раньше — колонию для пожизненно заключенных «Черный дельфин».