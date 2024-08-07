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Published Сегодня, 13:24

Modified Сегодня, 13:26

Updated Сегодня, 13:26

Президент РФ Путин назначил нового главу УФСИН по Омской области

Владимир Путин назначил нового главу УФСИН по Омской области

7 августа 2024, 13:24
Фото: gorod55.ru

Президент РФ Путин назначил нового главу УФСИН по Омской области

Новой главой УФСИН по Омской области стал Сергей Балдин, который ранее занимал пост временно исполняющего обязанности руководителя.

Полковник внутренней службы Сергей Балдин стал новым начальником УФСИН по Омской области, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Ранее Балдин занимал пост временно исполняющего обязанности руководителя.

Напомним, что врио начальника регионального УФСИН Сергей Балдин стал 12 марта, до этого он возглавлял управление в Ульяновской области, а еще раньше — колонию для пожизненно заключенных «Черный дельфин».

Омское УФСИН возглавил экс-начальник «Черного дельфина»
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#УФСИН#Владимир Путин#Назначение#Отставки и назначения#Новости#Назначения#Назначения и отставки#УФСБ Омской области#УФСБ
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