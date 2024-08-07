В Кузбассу суд арестовал сотрудницу МВД, насмерть сбившую пенсионера

Потерпевший получил смертельные травмы и скончался на месте происшествия. Женщина проведёт под арестом два месяца, до начала октября. Жители Мариинска в соцсетях пишут, что погибший мужчина шел вдоль обочины после рыбалки домой к жене-инвалиду, которая не может самостоятельно передвигаться.