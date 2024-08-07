В Кузбассу суд арестовал сотрудницу МВД, насмерть сбившую пенсионера

Posted Сегодня, 15:40
Published Сегодня, 15:40
Modified Сегодня, 15:40
Updated Сегодня, 15:40
Женщину обвиняют по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения).
По версии следствия, 3 августа 2024 года обвиняемая, управляя легковым автомобилем, двигалась по улице Школьной города Мариинска и совершила наезд на пожилого мужчину, передвигавшегося с велосипедом по обочине в попутном направлении, пишет sibdepo.ru.
Потерпевший получил смертельные травмы и скончался на месте происшествия. Женщина проведёт под арестом два месяца, до начала октября. Жители Мариинска в соцсетях пишут, что погибший мужчина шел вдоль обочины после рыбалки домой к жене-инвалиду, которая не может самостоятельно передвигаться.