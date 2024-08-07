Топ-5 имен, приносящих успех своим обладательницам

Анна во всем предпочитает слушать не разум, а чувства, и при этом неизменно преуспевает. Она делает только то, что нравится, и потому работает вдумчиво и вдохновенно, думая сначала о процессе, потом о результате. Особых высот женщины с этим именем достигают в сфере дизайна, декоративного искусства, благотворительности.