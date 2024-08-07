Соцсети: автомобиль с детьми слетел с трассы в Кузбассе

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Публикация появилась в паблике «Южный Кузбасс», пишет sibdepo.ru.
«Автор пишет, что за рулем были дети, взяли автомобиль родителей, чтобы „покататься“ и не справились с управлением», — говорится в сообщении.
Информации о пострадавших нет.
Между тем, в ГИБДД области корреспонденту Сибдепо сообщили, что информация по данному ДТП к ним не поступала.
«Возможно, они не оформлялись», — сказал собеседник издания.