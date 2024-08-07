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Posted Сегодня, 13:07

Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

Соцсети: автомобиль с детьми слетел с трассы в Кузбассе

7 августа 2024, 13:07
В соцсетях появилась информация о том, что вчера вечером на въезде в Шерегеш легковой автомобиль слетел в кювет.

Публикация появилась в паблике «Южный Кузбасс», пишет sibdepo.ru.

«Автор пишет, что за рулем были дети, взяли автомобиль родителей, чтобы „покататься“ и не справились с управлением», — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших нет.

Между тем, в ГИБДД области корреспонденту Сибдепо сообщили, что информация по данному ДТП к ним не поступала.

«Возможно, они не оформлялись», — сказал собеседник издания.
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