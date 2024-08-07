Ситуация улучшается. Более половины туристов остались довольны отдыхом в России

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Аналитики Агентства стратегических инициатив рассказали, что ситуация с внутренним туризмом в России постепенно улучшается: 87% россиян остались довольны своим отдыхом в прошлом году. При этом путешественники отмечают, что стали тратить на отпуск значительно больше, чем ранее, пишут «Известия».
В 2023 году «портрет» российского туриста сильно поменялся. Чаще всего (81%) в путешествия по стране отправлялись люди в возрасте от 55 лет. Кроме того, многие из них не только уже успели отдохнуть, но и запланировали поездку на этот год.
Согласно данным исследования, молодежь от 18 до 24 лет интересовалась путешествиями на 24% меньше. Отправиться в отпуск планируют 26% — это те, кто в прошлом году не был на отдыхе.
«Большая часть людей в прошлом году отдыхала одну-две недели. Порядка 60% людей побывали в отпуске один-два раза за год, что весьма хороший, стабильный показатель. Если сравнить отдых в России с 2022 годом, то на 6% снизилось количество людей, которые жили во время отпуска в отелях, домах, на турбазах, в гостиницах и мотелях ниже трех звезд — таких 39%», — рассказала одна из авторов исследования директор дивизиона «Городская экономика» Ольга Захарова.
В 2023 году 61% отдыхающих остались довольны своим отпуском, при этом многие отметили, что стали тратить на него значительно больше.
«Цены продолжают увеличиваться — 74% людей это отметили. То есть отдых становится лучше, но и тратить на него приходится больше», — добавила Ольга Захарова.
В 2024 году средняя стоимость отдыха в России начинается от 70 тысяч рублей. При этом подавляющее количество россиян (80%) сообщили, что готовы потратить на него не более 15 тысяч рублей.
По итогам 2023 года 80% россиян сказали, что готовы возвращаться в места, где отдыхали, многие также стараются менять локации, чтобы получить новые впечатления и увидеть незнакомые места.
По словам представителей турбизнеса, сохраняется тренд на поездки в Краснодар и Сочи, растет популярность отдыха на Дальнем Востоке — 29%, в Сибири — 19% и Арктике — 21%.
Внутренний туризм в России развивается быстрыми темпами, эксперты отмечают, что россияне готовы изучать страну, большинство стремится проводить отпуск, не покидая ее пределов. Однако при этом нужно не забывать о въездном туризме, наращивать турпоток извне и следить за ценообразованием.
«Франция ежегодно принимает порядка 60 млн туристов, Америка — столько же, Таиланд — 15–20 млн человек. Нам нужно становиться в ряд с такими странами, с учетом возможностей нашей страны и большой территории», подчеркнул эксперт.