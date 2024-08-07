Сдавай оружие: омичи добровольно передали пистолеты и патроны в полицию

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
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Updated Сегодня, 05:40
В Омской области продолжается акция по добровольной сдаче незаконно хранящегося оружия. За 7 месяцев 2024 года омичи сдали в органы Росгвардии 57 единиц оружия и более 400 патронов. За сдачу незаконного оружия омичи получают денежное вознаграждение по областной программе.
Росгвардия напоминает, что граждане, добровольно сдавшие оружие, освобождаются от ответственности. Для сдачи оружия следует обращаться в любое территориальное подразделение Росгвардии или органов внутренних дел.
Ранее Город55 писал об омиче, который стрелял из пневматического оружия в детей, бегающих по гаражам. Кроме того, мужчина использовал рогатку. Один из мальчиков был ранен в ногу.