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Posted Сегодня, 05:38

Published Сегодня, 05:38

Modified Сегодня, 05:40

Updated Сегодня, 05:40

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Сдавай оружие: омичи добровольно передали пистолеты и патроны в полицию

7 августа 2024, 05:38
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омичи ради вознаграждения принесли в полицию свое оружие и патроны

Участники акции получают денежное вознаграждение, а также освобождаются от ответственности. Сдать оружие можно в любом отделении Росгвардии или полиции.

В Омской области продолжается акция по добровольной сдаче незаконно хранящегося оружия. За 7 месяцев 2024 года омичи сдали в органы Росгвардии 57 единиц оружия и более 400 патронов. За сдачу незаконного оружия омичи получают денежное вознаграждение по областной программе.

Росгвардия напоминает, что граждане, добровольно сдавшие оружие, освобождаются от ответственности. Для сдачи оружия следует обращаться в любое территориальное подразделение Росгвардии или органов внутренних дел.

Ранее Город55 писал об омиче, который стрелял из пневматического оружия в детей, бегающих по гаражам. Кроме того, мужчина использовал рогатку. Один из мальчиков был ранен в ногу.

Грозит до 7 лет. Омича накажут за стрельбу из пневмата в детей, бегающих по гаражам
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#Оружие#Полиция#Омск#Омская область#Росгвардия#Новости#Незаконное оружие
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