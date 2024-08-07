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Published Сегодня, 13:57

Modified Сегодня, 13:59

Updated Сегодня, 13:59

Риелтор Барсуков: осенью стоимость аренды квартир в Москве вырастет на 10–20%

7 августа 2024, 13:57
Эксперт отметил, что рост ипотечных ставок приводит к тому, что многие делают свой выбор в пользу аренды жилья, поэтому цены вырастут, но не в несколько раз, а на 10-20%.

Константин Барсуков, член Российской гильдии риелторов, в беседе с «Ридусом» сообщил, что цены на аренду жилья в Москве и ближнем Подмосковье этой осенью заметно вырастут. По его оценкам, рост составит 10-20 процентов. Эксперт пояснил, что на съемные квартиры спрос увеличится из-за роста ипотечных ставок. Он добавил, что многие не в состоянии сейчас приобрести собственное жилье, поэтому выбирают аренду.

Собеседник издания также поспешил успокоить граждан и отметил, что ждать роста цены на аренду жилья в 2-3 раза не стоит. Он пояснил, что подобные прогнозы основываются на анализе спроса и не учитывают предложение. По его словам, многие владельцы квартир, которые хотели их продать, изменят свое решение и начнут сдавать жилье, следовательно, предложение увеличится, что несколько уравновесит рынок.

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