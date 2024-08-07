Риелтор Барсуков: осенью стоимость аренды квартир в Москве вырастет на 10–20%

Собеседник издания также поспешил успокоить граждан и отметил, что ждать роста цены на аренду жилья в 2-3 раза не стоит. Он пояснил, что подобные прогнозы основываются на анализе спроса и не учитывают предложение. По его словам, многие владельцы квартир, которые хотели их продать, изменят свое решение и начнут сдавать жилье, следовательно, предложение увеличится, что несколько уравновесит рынок.