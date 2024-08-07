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Прыгуну из Франции предложили $250 тысяч за демонстрацию «достоинства»

Прыгуну из Франции предложили $250 тысяч за демонстрацию «достоинства»

7 августа 2024, 08:19
Фото: Изображение Midjourney
Сайт для взрослых предложил французскому прыгуну с шестом Антони Аммирати, который во время выступления на ОИ-2024 случайно сбил планку своим половым органом, 250 тысяч долларов за демонстрацию виновника конфуза.

Как передает newkhakasiya.online, порносайт направил письмо спортивным журналистам, в котором они предлагают устроить порнострим со спортсменом, в котором он продемонстрирует свое «достоинство». В случае согласия его гонорар за это составит 250 тысяч долларов — в три раза больше, чем он бы получил за олимпийское золото.

Известно, что молодой человек уже вышел из соревнований, а свой проигрыш он объяснил результатом неточного расчета и технической недоработкой. При этом роль полового органа в этом деле Антони не комментирует.

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