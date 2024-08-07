Прыгуну из Франции предложили $250 тысяч за демонстрацию «достоинства»

Как передает newkhakasiya.online, порносайт направил письмо спортивным журналистам, в котором они предлагают устроить порнострим со спортсменом, в котором он продемонстрирует свое «достоинство». В случае согласия его гонорар за это составит 250 тысяч долларов — в три раза больше, чем он бы получил за олимпийское золото.