Пассажирский автобус попал в серьёзное ДТП на кузбасской трассе

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Видео последствий инцидента было опубликовано в паблике. В пресс-службе ГИБДД по Кемеровской области корреспонденту Сибдепо подтвердили информацию.
«ДТП произошло в районе села Мазурово. По предварительным данным, водитель автобуса „НЕФАЗ“, не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с попутно движущимся авто Volkswagen Polo», — сказал собеседник агентства.
В ГИБДД уточнили, что автобус двигался по 102 маршруту из города Кемерово в город Топки. Предварительно, был нанесён материальный ущерб, обошлось без пострадавших.