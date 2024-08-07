Оценили в 53 млн. В Омске выставили на продажу двухэтажное здание у «Зеленой реки»

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
Modified Сегодня, 05:43
Updated Сегодня, 05:43
В Омске продают здание на улице Дергачева, 36Б. Собственник предлагает двухэтажное здание с цокольным этажом, которое можно использовать для различных целей. Также есть возможность надстроить дополнительные этажи. Общая площадь здания составляет 815 квадратных метров.
«Участок земли в аренде на 49 лет. На участке имеется дополнительный бокс площадью около 100 кв. м. Первый этаж может использоваться по свободному назначению. Несколько оборудованных санузлов, кухня, зона кафе, бильярд», — указано в объявлении.
Однако будущему владельцу здания еще предстоит сделать косметический ремонт. По словам собственника, уже готовы проекты реконструкции здания под отель, фуд-корт и торговые площади. При необходимости собственник готов оказать помощь в реализации этих проектов.
Ранее Город55 рассказывал, что в центре города продается здание с большим земельным участком. Раньше здесь был частный детский сад. Сейчас владелец предлагает приобрести «отличную инвестицию» всего за 34 млн рублей.