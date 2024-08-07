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помещение свободного назначения

Оценили в 53 млн. В Омске выставили на продажу двухэтажное здание у «Зеленой реки»

7 августа 2024, 05:39
Фото: Сайт объявлений «Авито»
помещение свободного назначения

В Омске выставили на продажу двухэтажное здание возле «Зеленой реки» за 53 млн

На улице Дергачева, рядом с ЖК «Зеленая река», продается здание свободного назначения за 53 млн.

В Омске продают здание на улице Дергачева, 36Б. Собственник предлагает двухэтажное здание с цокольным этажом, которое можно использовать для различных целей. Также есть возможность надстроить дополнительные этажи. Общая площадь здания составляет 815 квадратных метров.

«Участок земли в аренде на 49 лет. На участке имеется дополнительный бокс площадью около 100 кв. м. Первый этаж может использоваться по свободному назначению. Несколько оборудованных санузлов, кухня, зона кафе, бильярд», — указано в объявлении.
помещение свободного назначенияпомещение свободного назначения
помещение свободного назначения
Фото: Сайт объявлений «Авито»

Однако будущему владельцу здания еще предстоит сделать косметический ремонт. По словам собственника, уже готовы проекты реконструкции здания под отель, фуд-корт и торговые площади. При необходимости собственник готов оказать помощь в реализации этих проектов.

Ранее Город55 рассказывал, что в центре города продается здание с большим земельным участком. Раньше здесь был частный детский сад. Сейчас владелец предлагает приобрести «отличную инвестицию» всего за 34 млн рублей.

«Отличная инвестиция». В центре Омска за 34 млн продают здание бывшего детсада
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#Общество#Бизнес#Недвижимость#Омск#Омская область#Реконструкция#Продажа#Аренда#Новости#Отель#Дергачева#Двухэтажное здание#Косметический ремонт#Фуд-корт#Торговые площади
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