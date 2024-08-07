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Posted Сегодня, 08:02

Published Сегодня, 08:02

Modified Сегодня, 08:04

Updated Сегодня, 08:04

иллюстрация

Опять запах тухлых яиц. Жители Ленинского округа Омска дышали опасным газом

7 августа 2024, 08:02
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омске снова зафиксировали опасный газ с запахом тухлых яиц

На этой неделе в воздухе были обнаружены сразу два опасных газа. ПДК зафиксировали в Ленинском и Октябрьском округах.

Сегодня, 7 августа, жители Ленинского округа столкнулись с неприятным запахом сероводорода в воздухе. По данным регионального Минприроды, концентрация сероводорода составила 0,013 мг/кубический метр, что в 1,62 раза превышает предельно допустимую концентрацию (ПДК).

ПДК вредных веществ в воздухеПДК вредных веществ в воздухе
ПДК вредных веществ в воздухе
Фото: Минприроды

Чуть позже в паблике «ДЫШИ! Омск» рассказали, что на этой неделе уже были зафиксированы ПДК сероводорода в воздухе, а также формальдегида.

«Оказалось, что в омском воздухе не только сероводород. По обновленным данным УГМС, в атмосфере Октябрьского округа 5 августа также был зафиксирован формальдегид. Ранее сообщалось о превышениях ПДК сероводорода в ОАО и ЛАО 5 и 6 августа», — написали в паблике.
ПДК вредных веществ в воздухеПДК вредных веществ в воздухе
ПДК вредных веществ в воздухеПДК вредных веществ в воздухе
ПДК вредных веществ в воздухе
Фото: Минприроды

Напомним, что накануне омичи сообщили о проблемах с канализацией в социальных сетях. В микрорайоне Загородный подвалы жилых домов оказались затоплены, в некоторых подъездах уже образовалась вода, а подойти к дому без резиновых сапог просто невозможно. По словам местных жителей, «Водоканал» не предпринимает никаких действий для решения этой проблемы.

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