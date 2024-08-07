Опять запах тухлых яиц. Жители Ленинского округа Омска дышали опасным газом

Напомним, что накануне омичи сообщили о проблемах с канализацией в социальных сетях. В микрорайоне Загородный подвалы жилых домов оказались затоплены, в некоторых подъездах уже образовалась вода, а подойти к дому без резиновых сапог просто невозможно. По словам местных жителей, «Водоканал» не предпринимает никаких действий для решения этой проблемы.