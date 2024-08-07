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Published Сегодня, 04:08

Modified Сегодня, 04:10

Updated Сегодня, 04:10

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Омский «Хоум Банк» разгневал антимонопольщиков навязчивой рекламой

7 августа 2024, 04:08
Фото: 1MI
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Омичи в очередной раз пожаловались на навязчивую рекламу «Хоум Банка»

Сотрудники рассылают рекламные предложения без согласия клиента. А важные условия помещают в договоре таким образом, что на них сразу не обращают внимание.

В омском УФАС начали расследование в отношении «Хоум Кредит энд Финанс Банка». Причиной стала жалоба омича, которому банк настойчиво навязывал свои услуги через рекламу, даже не спросив согласия.

Как выяснили в антимонопольной службе, банк использовал персональные данные клиента для рассылок без явно выраженного согласия. Кроме того, в рекламе была указана только максимальная сумма кредита, но не были указаны другие важные условия.

Антимонопольщики считают, что такая реклама может вводить в заблуждение и нарушает закон. Если вину банка подтвердят, его ожидает штраф.

Кстати, это уже не первый раз, когда «Хоум Кредит» попадает под прицел УФАС за нарушения в рекламе.

Омичка пожаловалась на «Хоум банк» из-за ненадлежащей рекламы
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#Общество#Омск#Омская область#Жалобы#УФАС#Кредит#Банк#Новости
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