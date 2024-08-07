Омский «Хоум Банк» разгневал антимонопольщиков навязчивой рекламой

Posted Сегодня, 04:08
Published Сегодня, 04:08
Modified Сегодня, 04:10
Updated Сегодня, 04:10
В омском УФАС начали расследование в отношении «Хоум Кредит энд Финанс Банка». Причиной стала жалоба омича, которому банк настойчиво навязывал свои услуги через рекламу, даже не спросив согласия.
Как выяснили в антимонопольной службе, банк использовал персональные данные клиента для рассылок без явно выраженного согласия. Кроме того, в рекламе была указана только максимальная сумма кредита, но не были указаны другие важные условия.
Антимонопольщики считают, что такая реклама может вводить в заблуждение и нарушает закон. Если вину банка подтвердят, его ожидает штраф.
Кстати, это уже не первый раз, когда «Хоум Кредит» попадает под прицел УФАС за нарушения в рекламе.