В Омске потратят 1,7 млн рублей на выяснение причин пожара на 19-й Линии

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
ФГУП «Дирекция по инвестиционной деятельности» ищет подрядчиков, которые займутся выяснением причин пожара на 19-й Линии. Соответствующие аукционы появились на сайте Госзакупок.
Работы разделены на две части. За выполнение пожарно-технической экспертизы по установлению причины пожара на газопроводе омское управление Росимущества готово заплатить 800 000 рублей.
Еще 920 000 рублей получит подрядчик, который займется проведением технической диагностики и экспертизы по установлению причины разрыва на подземной линии газопровода. Всего на работы будет потрачено 1,7 млн рублей.
Напомним, что пожар на 19-й Линии произошел 20 июля. Пламя уничтожило несколько частных домов. Предварительной причиной возгорания стала разгерметизация подземного газопровода. Кроме того, после происшествия 800 абонентов остались без газа, а некоторые постройки затопило водой. Вчера Министр энергетики и ЖКХ региона Владимир Шнипко сообщил, что в некоторые дома вернуть газ быстро не получится, так как необходима реконструкция газопровода высокого давления.