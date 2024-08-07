В Омске потратят 1,7 млн рублей на выяснение причин пожара на 19-й Линии

Напомним, что пожар на 19-й Линии произошел 20 июля. Пламя уничтожило несколько частных домов. Предварительной причиной возгорания стала разгерметизация подземного газопровода. Кроме того, после происшествия 800 абонентов остались без газа, а некоторые постройки затопило водой. Вчера Министр энергетики и ЖКХ региона Владимир Шнипко сообщил, что в некоторые дома вернуть газ быстро не получится, так как необходима реконструкция газопровода высокого давления.