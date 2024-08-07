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В Омске потратят 1,7 млн рублей на выяснение причин пожара на 19-й Линии

В Омске потратят 1,7 млн рублей на выяснение причин пожара на 19-й Линии

7 августа 2024, 12:11
Фото: 1MI
На сайте Госзакупок начались поиски подрядчика, который займется выяснением причин пожара на 19-й Линии, за работу омское управление Росимущества готово заплатить 1,7 млн рублей.

ФГУП «Дирекция по инвестиционной деятельности» ищет подрядчиков, которые займутся выяснением причин пожара на 19-й Линии. Соответствующие аукционы появились на сайте Госзакупок.

Работы разделены на две части. За выполнение пожарно-технической экспертизы по установлению причины пожара на газопроводе омское управление Росимущества готово заплатить 800 000 рублей.

Еще 920 000 рублей получит подрядчик, который займется проведением технической диагностики и экспертизы по установлению причины разрыва на подземной линии газопровода. Всего на работы будет потрачено 1,7 млн рублей.

Напомним, что пожар на 19-й Линии произошел 20 июля. Пламя уничтожило несколько частных домов. Предварительной причиной возгорания стала разгерметизация подземного газопровода. Кроме того, после происшествия 800 абонентов остались без газа, а некоторые постройки затопило водой. Вчера Министр энергетики и ЖКХ региона Владимир Шнипко сообщил, что в некоторые дома вернуть газ быстро не получится, так как необходима реконструкция газопровода высокого давления.

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