Омские туристы «засели» дома: путешествия за границу резко сократились

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
Modified Сегодня, 06:57
Updated Сегодня, 06:57
Омские статисты рассказали, как обстоят дела в сфере туризма за последние 18 лет в нашем регионе. Как подчеркнули специалисты, пик популярности заграничных путешествий пришелся на 2013 год, когда омские турагентства продали 83,1 тысячи путевок в Европу, Азию и Америку. Однако с 2014 года ситуация начала меняться.
В 2020 году, с началом пандемии коронавируса, турпоток из Омска практически сошел на нет — всего 9,2 тысячи человек отправились за границу. Сильнее всего сократился турпоток в Европу.
Если в 2013 году 17,6 тысяч омичей отправились в путешествие по Европе, то в 2023 году их число сократилось до рекордного минимума — всего 91 человек.
В последние два года почти иссяк турпоток в Грецию, Испанию, Чехию, Италию и другие популярные европейские страны. К 2023 году туристы перестали летать в Болгарию, Норвегию, Польшу, Португалию, Сербию, Великобританию, Хорватию, Швейцарию, Швецию и другие страны.
Такая ситуация связана с целым рядом факторов, включая пандемию, политическую нестабильность и экономические проблемы.
Ранее Город55 сообщал об россиянке, которая осталась недовольна отдыхом в Турции. Девушке не понравились крупные камни на пляже, сервис в отеле и поведение персонала в магазинах.