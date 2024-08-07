Омские туристы «засели» дома: путешествия за границу резко сократились

Омские статисты рассказали, как обстоят дела в сфере туризма за последние 18 лет в нашем регионе. Как подчеркнули специалисты, пик популярности заграничных путешествий пришелся на 2013 год, когда омские турагентства продали 83,1 тысячи путевок в Европу, Азию и Америку. Однако с 2014 года ситуация начала меняться.