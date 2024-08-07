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Posted Сегодня, 06:55

Published Сегодня, 06:55

Modified Сегодня, 06:57

Updated Сегодня, 06:57

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Омские туристы «засели» дома: путешествия за границу резко сократились

7 августа 2024, 06:55
Фото: 1MI
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Омичи почти перестали летать в Европу, предпочитая отдых в родных краях

Отдыхать путешественники предпочитают в пределах родной стороны и выбирают Сочи, Анапу и Алтай. Из зарубежных стран популярностью все еще пользуется Турция, а вот в европейские страны отправилось рекордно низкое количество туристов.

Омские статисты рассказали, как обстоят дела в сфере туризма за последние 18 лет в нашем регионе. Как подчеркнули специалисты, пик популярности заграничных путешествий пришелся на 2013 год, когда омские турагентства продали 83,1 тысячи путевок в Европу, Азию и Америку. Однако с 2014 года ситуация начала меняться.

В 2020 году, с началом пандемии коронавируса, турпоток из Омска практически сошел на нет — всего 9,2 тысячи человек отправились за границу. Сильнее всего сократился турпоток в Европу.

Основные показатели деятельности туристских фирм Омской областиОсновные показатели деятельности туристских фирм Омской области
Основные показатели деятельности туристских фирм Омской области
Фото: Омскстат

Если в 2013 году 17,6 тысяч омичей отправились в путешествие по Европе, то в 2023 году их число сократилось до рекордного минимума — всего 91 человек.

В последние два года почти иссяк турпоток в Грецию, Испанию, Чехию, Италию и другие популярные европейские страны. К 2023 году туристы перестали летать в Болгарию, Норвегию, Польшу, Португалию, Сербию, Великобританию, Хорватию, Швейцарию, Швецию и другие страны.

Такая ситуация связана с целым рядом факторов, включая пандемию, политическую нестабильность и экономические проблемы.

Ранее Город55 сообщал об россиянке, которая осталась недовольна отдыхом в Турции. Девушке не понравились крупные камни на пляже, сервис в отеле и поведение персонала в магазинах.

«Такого хамства еще не встречала». Россиянка разочаровалась отдыхом в Турции
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#Общество#Отдых#Туризм#Омск#Омская область#Россия#Омскстат#Новости#Турист#Европа
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