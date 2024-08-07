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Гендиректор ХК «Авангард» Чистяков после года работы признался в любви к омичам

«Омск — мой главный город»: гендиректор ХК «Авангард» признался в любви к омичам

7 августа 2024, 06:20
Фото: 1MI

Гендиректор ХК «Авангард» Чистяков после года работы признался в любви к омичам

По словам Германа Чистякова, Омск заменил ему все места, в которых он когда-либо был. Город он считает своим родным и восхищается преданностью и любовью омичей к хоккею.

Генеральный директор ХК «Авангард» Герман Чистяков поделился своими впечатлениями от первого года работы в Омске.

Он признался, что влюбился в город и в хоккей, и что Омск стал для него главным городом. Чистяков провел в Омске в пять раз больше времени, чем в Москве, где живет его семья.

«Мог ли я такое представить еще год назад, что я снова буду работать вдали от своих, вдали от привычного ландшафта? Нет, конечно. Но я счастлив, что жизнь перевернулась именно так. Я влюбился в хоккей, поражен силой необъятной любви города к команде», — сказал он.

Чистяков отметил, что его главная цель — ответить на эту поддержку успехами «Авангарда». Он поблагодарил омичей за веру и поддержку и заверил, что не подведет.

Напомним, что совсем скоро, 18 августа, состоится большой корпоратив для всех членов клуба «Авангард», а также для их семей. В программе — фотозона, игры для детей и взрослых, ведущий, музыка, фотографы и видеооператоры.

«Авангард» собирается провести для своих сотрудников корпоратив за 5 млн
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#Общество#Хоккей#Авангард#ХК Авангард#Омск#Новости#Герман Чистяков
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