«Омск — мой главный город»: гендиректор ХК «Авангард» признался в любви к омичам

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
Генеральный директор ХК «Авангард» Герман Чистяков поделился своими впечатлениями от первого года работы в Омске.
Он признался, что влюбился в город и в хоккей, и что Омск стал для него главным городом. Чистяков провел в Омске в пять раз больше времени, чем в Москве, где живет его семья.
«Мог ли я такое представить еще год назад, что я снова буду работать вдали от своих, вдали от привычного ландшафта? Нет, конечно. Но я счастлив, что жизнь перевернулась именно так. Я влюбился в хоккей, поражен силой необъятной любви города к команде», — сказал он.
Чистяков отметил, что его главная цель — ответить на эту поддержку успехами «Авангарда». Он поблагодарил омичей за веру и поддержку и заверил, что не подведет.
Напомним, что совсем скоро, 18 августа, состоится большой корпоратив для всех членов клуба «Авангард», а также для их семей. В программе — фотозона, игры для детей и взрослых, ведущий, музыка, фотографы и видеооператоры.