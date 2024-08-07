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Омича приговорили к 16 годам колонии за подготовку серии терактов

Омича приговорили к 16 годам колонии за подготовку серии терактов

7 августа 2024, 04:40
Фото: УФСБ России по Омской области
Мужчина изготавливал взрывные устройства, изучал информацию по минно-взрывному делу. Кроме того, он делился этой информацией с подельниками.

В Новосибирске 2-й Восточный окружной суд вынес приговор бывшему омичу, который организовал террористическую группу и готовил теракты против федеральных силовых структур.

Мужчина, как сообщили в УФСБ по Омской области, был задержан в мае 2023 года. Следствие установило, что он создал террористическую организацию в январе 2017 года с целью насильственного изменения конституционного строя и совершения терактов.

В рамках своей преступной деятельности омич прошел обучение минно-взрывному делу, изучил инструкции по изготовлению бомб и зажигательных смесей, а также распространял эти знания среди своих подельников.

Фото: УФСБ России по Омской области

В доме задержанного были обнаружены компоненты самодельного взрывного устройства, планы и программы развития террористической организации, а также пропагандистские материалы.

Суд признал омича виновным в организации террористического сообщества, прохождении обучения в целях терроризма и незаконном хранении оружия. Ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы, из которых первые 4 года он проведет в тюрьме.

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#Происшествия#Преступление#Омск#Омская область#Задержание#Суд#Колония#Россия#Уголовное дело#ФСБ#Новости#Теракт
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