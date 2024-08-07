Новая книга и успех «Иных». Известная писательница из Омска снялась для журнала MAXIM

Александра Яковлева стала известной благодаря своему роману, на основе которого был снят сериал «Иные». Сейчас она работает над новым произведением под названием «Дочери Колыбели», которое будет опубликовано в виде книжного сериала на платформе «Букмейт». Премьера состоится уже в 2025 году.