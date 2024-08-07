Новая книга и успех «Иных». Известная писательница из Омска снялась для журнала MAXIM

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
Александра Яковлева стала известной благодаря своему роману, на основе которого был снят сериал «Иные». Сейчас она работает над новым произведением под названием «Дочери Колыбели», которое будет опубликовано в виде книжного сериала на платформе «Букмейт». Премьера состоится уже в 2025 году.
«Это антиутопия о месте женщины в традиционном обществе и об амбивалентности ее положения — от объективизации до обожествления. В то же время эта книга о сестринстве, о взаимовыручке, о древнем исконно женском искусстве ткачества и о большой силе, которая есть в руках у каждой женщины благодаря этому искусству», — рассказала писательница.
Также Яковлева поделилась своими эмоциями после успеха романа «Иные». Она рассказала о том, сколько сил и личного опыта вложила в эту книгу.
«Поначалу у меня были трудности с тем, чтобы присвоить не только успех романа, но и сам по себе текст. Хотя объективно вложила в „Иных“ много личного опыта, близких для меня образов. Свое родное я взяла и подарила „Иным“, потому что там это очень хорошо смотрелось», — уточнила омичка.
По словам писательницы, сейчас ей уже комфортно ассоциировать себя с «Иными». В будущем она надеется, что к этому добавятся ее полностью оригинальные книги.