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Posted Сегодня, 07:31

Published Сегодня, 07:31

Modified Сегодня, 07:33

Updated Сегодня, 07:33

иллюстрация

Новая книга и успех «Иных». Известная писательница из Омска снялась для журнала MAXIM

7 августа 2024, 07:31
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Известная писательница из Омска снялась для журнала MAXIM

Писательница Александра Яковлева в интервью MAXIM рассказала о своем успехе в написании книги по сериалу «Иные» и работе над новым текстом для Букмейта.

Александра Яковлева стала известной благодаря своему роману, на основе которого был снят сериал «Иные». Сейчас она работает над новым произведением под названием «Дочери Колыбели», которое будет опубликовано в виде книжного сериала на платформе «Букмейт». Премьера состоится уже в 2025 году.

«Это антиутопия о месте женщины в традиционном обществе и об амбивалентности ее положения — от объективизации до обожествления. В то же время эта книга о сестринстве, о взаимовыручке, о древнем исконно женском искусстве ткачества и о большой силе, которая есть в руках у каждой женщины благодаря этому искусству», — рассказала писательница.
писательница Александра Яковлеваписательница Александра Яковлева
писательница Александра Яковлева
Фото: Роман Горчаков / Мужской журнал MAXIM

Также Яковлева поделилась своими эмоциями после успеха романа «Иные». Она рассказала о том, сколько сил и личного опыта вложила в эту книгу.

«Поначалу у меня были трудности с тем, чтобы присвоить не только успех романа, но и сам по себе текст. Хотя объективно вложила в „Иных“ много личного опыта, близких для меня образов. Свое родное я взяла и подарила „Иным“, потому что там это очень хорошо смотрелось», — уточнила омичка.

По словам писательницы, сейчас ей уже комфортно ассоциировать себя с «Иными». В будущем она надеется, что к этому добавятся ее полностью оригинальные книги.

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