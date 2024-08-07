На пилку деревьев даже на своём участке нужно получать разрешение. Разъяснения юриста

— Вот есть рядом с СНТ лес. Казалось бы, какое он к товариществу имеет отношение? Приведу пример. На совещании одной местной администрации старший пожарный инспектор требует, чтобы садоводы навели противопожарный порядок рядом со своим СНТ — убрали весь сушняк в лесу и т. д. Если не сделают, будет наложен штраф. Следом встаёт представитель лесного ведомства и говорит: «Придёте к нам в лес с граблями, будете что-то собирать, на вас будет наложен штраф». Садоводы руками развели. Давайте разбираться, кто из них прав, кто нет и, вообще, что мы можем делать в лесу?