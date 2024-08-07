Эксперт раскрыл причины нагрева посуды, а не пищи в микроволновой печи

Горохов привел в пример посуду из IKEA, которая, по его словам, также обладала этим свойством.



Специалист порекомендовал использовать в микроволновке только специальную посуду, предназначенную для СВЧ-печей, так как она не нагревается, пишет Pravda.Ru. При этом он затруднился порекомендовать какую-либо конкретную модель микроволновой печи, лишенную этого недостатка, отметив, что у всех печей один и тот же принцип действия.