Эксперт раскрыл причины нагрева посуды, а не пищи в микроволновой печи

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
По его словам, дело не в неисправности самой микроволновой печи, а в составе используемой посуды.
«Там какой-то состав у неё такой, что нагревается именно не тело, а нагревается быстрее сама тарелка», — высказался эксперт.
Горохов привел в пример посуду из IKEA, которая, по его словам, также обладала этим свойством.
Специалист порекомендовал использовать в микроволновке только специальную посуду, предназначенную для СВЧ-печей, так как она не нагревается, пишет Pravda.Ru. При этом он затруднился порекомендовать какую-либо конкретную модель микроволновой печи, лишенную этого недостатка, отметив, что у всех печей один и тот же принцип действия.