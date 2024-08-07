gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:36

Published Сегодня, 09:36

Modified Сегодня, 09:42

Updated Сегодня, 09:42

Эксперт раскрыл причины нагрева посуды, а не пищи в микроволновой печи

7 августа 2024, 09:36
Эксперт объяснил, почему микроволновка нагревает посуду сильнее, чем еду. Коммерческий директор группы компаний «Риал-Трейд» Александр Горохов рассказал, в чем кроется причина этого явления.

По его словам, дело не в неисправности самой микроволновой печи, а в составе используемой посуды.

«Там какой-то состав у неё такой, что нагревается именно не тело, а нагревается быстрее сама тарелка», — высказался эксперт.

Горохов привел в пример посуду из IKEA, которая, по его словам, также обладала этим свойством.

Специалист порекомендовал использовать в микроволновке только специальную посуду, предназначенную для СВЧ-печей, так как она не нагревается, пишет Pravda.Ru. При этом он затруднился порекомендовать какую-либо конкретную модель микроволновой печи, лишенную этого недостатка, отметив, что у всех печей один и тот же принцип действия.

Подпишитесь
Оба погибли. Найдены тела омичей, разбившихся на самолете в Приморье
Сегодня, 02:58
Стабильность и никаких сюрпризов. Омичам рассказали, какой погоды ожидать осенью
Сегодня, 06:43
Мнение жителей: зачем омский фермер Руль поднимает шумиху в СМИ вокруг своих земель
Сегодня, 09:48
Строить здесь нельзя. Участку в парке 30-летия ВЛКСМ присвоят рекреационный статус
Сегодня, 08:40
Теперь точно. На презентации «Авангарда» выступит группа «Моя Мишель»
Сегодня, 12:42
Репортаж. Латы и эпохи. Как Омск на два дня стал ареной для рыцарских поединков
Сегодня, 06:00