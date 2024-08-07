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Published Сегодня, 10:07

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Updated Сегодня, 10:09

иллюстрация

Дошло до суда. ФАП в Омской области работал без необходимого медоборудования

7 августа 2024, 10:07
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

ФАП в Омской области работал без необходимого медоборудования

Во время проверки прокуратура нашла ряд нарушений в работе Тевризской центральной районной больницы.

В региональной прокуратуре сообщили о нарушениях в работе Тевризской центральной районной больницы. В частности, речь идет о недостатке необходимого оборудования в медицинских учреждениях.

Проверка показала, что в фельдшерско-акушерском пункте (ФАПе) в селе Петелино отсутствуют электрокардиограф для регистрации ЭКГ и анализатор уровня сахара в крови.

фельдшерско-акушерский пункт Тевризского районафельдшерско-акушерский пункт Тевризского района
фельдшерско-акушерский пункт Тевризского районафельдшерско-акушерский пункт Тевризского района
фельдшерско-акушерский пункт Тевризского районафельдшерско-акушерский пункт Тевризского района
фельдшерско-акушерский пункт Тевризского района
Фото: Прокуратура Омской области

В результате прокуратура подала в суд иск с требованием обязать БУЗОО «Тевризскую ЦРБ» обеспечить ФАП необходимым оборудованием. Суд полностью удовлетворил требования прокурора. На данный момент решение суда исполнено.

Напомним, что ранее в Исилькульском районе был построен ФАП благодаря вмешательству прокуратуры. Строительство проходило в рамках нацпроекта «Здоровье», а стоимость контракта составила 12 млн рублей. Однако подрядчик не смог уложиться в установленные сроки. В связи с этим прокуратура направила представление директору подрядной организации, а суд назначил штраф — 608 тысяч рублей.

В Омской области подрядчик достроил ФАП после штрафа и вмешательства прокуратуры
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