Дошло до суда. ФАП в Омской области работал без необходимого медоборудования

Напомним, что ранее в Исилькульском районе был построен ФАП благодаря вмешательству прокуратуры. Строительство проходило в рамках нацпроекта «Здоровье», а стоимость контракта составила 12 млн рублей. Однако подрядчик не смог уложиться в установленные сроки. В связи с этим прокуратура направила представление директору подрядной организации, а суд назначил штраф — 608 тысяч рублей.