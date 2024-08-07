Дошло до суда. ФАП в Омской области работал без необходимого медоборудования

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
В региональной прокуратуре сообщили о нарушениях в работе Тевризской центральной районной больницы. В частности, речь идет о недостатке необходимого оборудования в медицинских учреждениях.
Проверка показала, что в фельдшерско-акушерском пункте (ФАПе) в селе Петелино отсутствуют электрокардиограф для регистрации ЭКГ и анализатор уровня сахара в крови.
В результате прокуратура подала в суд иск с требованием обязать БУЗОО «Тевризскую ЦРБ» обеспечить ФАП необходимым оборудованием. Суд полностью удовлетворил требования прокурора. На данный момент решение суда исполнено.
Напомним, что ранее в Исилькульском районе был построен ФАП благодаря вмешательству прокуратуры. Строительство проходило в рамках нацпроекта «Здоровье», а стоимость контракта составила 12 млн рублей. Однако подрядчик не смог уложиться в установленные сроки. В связи с этим прокуратура направила представление директору подрядной организации, а суд назначил штраф — 608 тысяч рублей.