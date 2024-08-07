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Posted Сегодня, 13:59

Published Сегодня, 13:59

Modified Сегодня, 14:01

Updated Сегодня, 14:01

Автоэксперт Сажин не считает нарушением отсутствие флага РФ на номере машины

7 августа 2024, 13:59
Автоэксперт отметил, что подобная мера может быть введена в рамках воспитания патриотизма, но для этого необходимо изменить стандарты оформления регистрационного номерного знака.

«Ридус» пообщался с автоэкспертом Владимиром Сажиным, который прокомментировал инициативу петербургского депутата Павла Крупника лишать водительских прав за отсутствие изображения российского флага на номерном знаке. Эксперт отметил, что водители имеют право ездить без флага, и ничего противозаконного в этом нет. Он добавил, что он не считает стыдным ездить с российским флагом на номерах.

Сажин считает, что подобная инициатива имела бы смысл как способ воспитания патриотизма. Однако, для этого необходимо изменить правила оформления автомобильного номера. Нужно закрепить в ГОСТе регистрационный номерной знак и отменить запросы на знаки без флага.

Ранее депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник обратился в Госавтоинспекцию с предложением внести административное наказание за отсутствие российского флага на регистрационном знаке авто. Он также предложил внести поправки в КоАП Рф, чтобы временно лишать прав владельцев подобных номерных знаков.

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