Автоэксперт Сажин не считает нарушением отсутствие флага РФ на номере машины

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
«Ридус» пообщался с автоэкспертом Владимиром Сажиным, который прокомментировал инициативу петербургского депутата Павла Крупника лишать водительских прав за отсутствие изображения российского флага на номерном знаке. Эксперт отметил, что водители имеют право ездить без флага, и ничего противозаконного в этом нет. Он добавил, что он не считает стыдным ездить с российским флагом на номерах.
Сажин считает, что подобная инициатива имела бы смысл как способ воспитания патриотизма. Однако, для этого необходимо изменить правила оформления автомобильного номера. Нужно закрепить в ГОСТе регистрационный номерной знак и отменить запросы на знаки без флага.
Ранее депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник обратился в Госавтоинспекцию с предложением внести административное наказание за отсутствие российского флага на регистрационном знаке авто. Он также предложил внести поправки в КоАП Рф, чтобы временно лишать прав владельцев подобных номерных знаков.