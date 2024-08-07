Автоэксперт Сажин не считает нарушением отсутствие флага РФ на номере машины

«Ридус» пообщался с автоэкспертом Владимиром Сажиным, который прокомментировал инициативу петербургского депутата Павла Крупника лишать водительских прав за отсутствие изображения российского флага на номерном знаке. Эксперт отметил, что водители имеют право ездить без флага, и ничего противозаконного в этом нет. Он добавил, что он не считает стыдным ездить с российским флагом на номерах.