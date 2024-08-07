Аналитики выяснили, сколько барнаульцев надеются выйти на пенсию и жить на сбережения

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
«19% граждан рассчитывают на личные сбережения», — говорится в исследовании.
26 и 25% горожан ответили, что источником их дохода станут государственная пенсия или зарплата соответственно.
Только 4% надеются на средства, вложенные в НПФ, а на детей — лишь 1%, пишет amic.ru.
Стоит отметить, что чем старше барнаульцы, тем меньше они верят, что смогут скопить на старость.
«Только 14% из тех, кому 45 лет и более, предполагают, что основным доходом на пенсии могут стать личные сбережения, среди граждан в возрасте до 34 лет таких вдвое больше», — отметили социологи.
Опрос проведен среди представителей экономически активного населения Алтайского края с 4 по 5 августа 2024 года.