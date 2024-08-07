gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:20

Published Сегодня, 13:20

Modified Сегодня, 13:22

Updated Сегодня, 13:22

Аналитики выяснили, сколько барнаульцев надеются выйти на пенсию и жить на сбережения

7 августа 2024, 13:20
Жители Барнаула назвали источники дохода, которые станут для них основными при достижении пенсионного возраста.
«19% граждан рассчитывают на личные сбережения», — говорится в исследовании.

26 и 25% горожан ответили, что источником их дохода станут государственная пенсия или зарплата соответственно.

Только 4% надеются на средства, вложенные в НПФ, а на детей — лишь 1%, пишет amic.ru.

Стоит отметить, что чем старше барнаульцы, тем меньше они верят, что смогут скопить на старость.

«Только 14% из тех, кому 45 лет и более, предполагают, что основным доходом на пенсии могут стать личные сбережения, среди граждан в возрасте до 34 лет таких вдвое больше», — отметили социологи.

Опрос проведен среди представителей экономически активного населения Алтайского края с 4 по 5 августа 2024 года.

Подпишитесь
Оба погибли. Найдены тела омичей, разбившихся на самолете в Приморье
Сегодня, 02:58
Стабильность и никаких сюрпризов. Омичам рассказали, какой погоды ожидать осенью
Сегодня, 06:43
Мнение жителей: зачем омский фермер Руль поднимает шумиху в СМИ вокруг своих земель
Сегодня, 09:48
Строить здесь нельзя. Участку в парке 30-летия ВЛКСМ присвоят рекреационный статус
Сегодня, 08:40
Теперь точно. На презентации «Авангарда» выступит группа «Моя Мишель»
Сегодня, 12:42
Репортаж. Латы и эпохи. Как Омск на два дня стал ареной для рыцарских поединков
Сегодня, 06:00