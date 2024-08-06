Ждет суда. Омич планировал заказное убийство жены и матери работника ради квартир

В ходе судебного разбирательства суд продлил срок содержания подсудимого под стражей до 23 октября 2024 года. Сторона защиты, не согласившись с этим решением, подала апелляционную жалобу в Омский областной суд. В жалобе было предложено изменить меру пресечения с содержания под стражей на более мягкую — домашний арест.