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Posted Сегодня, 06:07

Published Сегодня, 06:07

Modified Сегодня, 06:11

Updated Сегодня, 06:11

иллюстрация

Ждет суда. Омич планировал заказное убийство жены и матери работника ради квартир

6 августа 2024, 06:07
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Омич хотел заказать убийство жены и матери своего сотрудника ради квартир

Мужчина собирался расправиться с женой и матерью своего сотрудника из-за квартир в центре города.

В пресс-службе омских судов рассказали, что продолжается судебное разбирательство по делу 43-летнего мужчины, которого обвиняют в попытке организации убийств супруги и матери своего сотрудника (ч. ч. 3, 5 ст. 33, ч.1 ст. 30, п. п. «А, З» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Как выяснилось, подсудимый хотел получить квартиры в центре Омска, поэтому решился на заказное убийство.

В ходе судебного разбирательства суд продлил срок содержания подсудимого под стражей до 23 октября 2024 года. Сторона защиты, не согласившись с этим решением, подала апелляционную жалобу в Омский областной суд. В жалобе было предложено изменить меру пресечения с содержания под стражей на более мягкую — домашний арест.

В итоге Омский областной суд рассмотрел жалобу и оставил решение районного суда без изменений.

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