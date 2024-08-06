Ждет суда. Омич планировал заказное убийство жены и матери работника ради квартир

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
В пресс-службе омских судов рассказали, что продолжается судебное разбирательство по делу 43-летнего мужчины, которого обвиняют в попытке организации убийств супруги и матери своего сотрудника (ч. ч. 3, 5 ст. 33, ч.1 ст. 30, п. п. «А, З» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
Как выяснилось, подсудимый хотел получить квартиры в центре Омска, поэтому решился на заказное убийство.
В ходе судебного разбирательства суд продлил срок содержания подсудимого под стражей до 23 октября 2024 года. Сторона защиты, не согласившись с этим решением, подала апелляционную жалобу в Омский областной суд. В жалобе было предложено изменить меру пресечения с содержания под стражей на более мягкую — домашний арест.
В итоге Омский областной суд рассмотрел жалобу и оставил решение районного суда без изменений.