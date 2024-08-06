Захарова обвинила премьер-министра Японии в «переписывании истории»

Posted Сегодня, 15:47
Published Сегодня, 15:47
Modified Сегодня, 15:49
Updated Сегодня, 15:49
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, в беседе с «Ридусом» прокомментировала выступления японского премьер-министра Фумио Кисиды, который заявил, что мировому процессу ядерного разоружения мешает Россия «угрожая ядерным оружием».
Захарова отметила что по официальной версии Токио, причиной трагедии в Хиросиме и Нагасаки были не американские бомбардировки, а просто упавшие с неба бомбы. Она также отметила, что при подобном «инфантилизме», который мешает Японии проводить политику защиты национальных интересов, власти полагают, что могут претендовать на постоянное место в Совбезе ООН после его реформы.
Официальный представитель МИД России также прокомментировала политику, которую проводит премьер-министр Кисида. Она назвала её «антияпонским курсом в угоду Соединенным Штатам Америки».