Захарова обвинила премьер-министра Японии в «переписывании истории»

Захарова отметила что по официальной версии Токио, причиной трагедии в Хиросиме и Нагасаки были не американские бомбардировки, а просто упавшие с неба бомбы. Она также отметила, что при подобном «инфантилизме», который мешает Японии проводить политику защиты национальных интересов, власти полагают, что могут претендовать на постоянное место в Совбезе ООН после его реформы.