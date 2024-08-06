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Захарова обвинила премьер-министра Японии в «переписывании истории»

6 августа 2024, 15:47
Дипломат отметила, что официальные японские власти уже не вспоминают о том, что США скинули на их страну атомные бомбы. Она также назвала курс политики действующего премьера «антияпонским».

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, в беседе с «Ридусом» прокомментировала выступления японского премьер-министра Фумио Кисиды, который заявил, что мировому процессу ядерного разоружения мешает Россия «угрожая ядерным оружием».

Захарова отметила что по официальной версии Токио, причиной трагедии в Хиросиме и Нагасаки были не американские бомбардировки, а просто упавшие с неба бомбы. Она также отметила, что при подобном «инфантилизме», который мешает Японии проводить политику защиты национальных интересов, власти полагают, что могут претендовать на постоянное место в Совбезе ООН после его реформы.

Официальный представитель МИД России также прокомментировала политику, которую проводит премьер-министр Кисида. Она назвала её «антияпонским курсом в угоду Соединенным Штатам Америки».

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