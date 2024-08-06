Виталий Хоценко рассказал, когда в Омске откроют Центр уличного баскетбола

Площадка будет соответствовать требованиям и стандартам Международной федерации баскетбола (ФИБА). Благодаря своей универсальности, она позволит проводить соревнования всероссийского масштаба. На этой площадке можно будет не только играть в баскетбол, но и заниматься физической подготовкой, сдавая нормативы ГТО.