Виталий Хоценко рассказал, когда в Омске откроют Центр уличного баскетбола

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
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Updated Сегодня, 09:51
Сегодня Виталий Хоценко показал, на какой стадии находится строительство Центра уличного баскетбола в нашем городе. Работы планируется завершить уже осенью 2024 года. За строительство отвечает компания «СтройМонтажПроект».
«Строительство Центра уличного баскетбола в Омске в активной фазе. Строители подготовили основание и приступили к монтажу элементов сооружения. Новая площадка откроется осенью. Уверен, что жители и гости нашего региона оценят», — отметил Хоценко.
Если учесть высокую посещаемость, то на этой площадке могут заниматься до 250 тысяч человек в год.
Напомним, что строительство центра уличного баскетбола в Омске было анонсировано по итогам Петербургского международного экономического форума в 2023 году.
Площадка будет соответствовать требованиям и стандартам Международной федерации баскетбола (ФИБА). Благодаря своей универсальности, она позволит проводить соревнования всероссийского масштаба. На этой площадке можно будет не только играть в баскетбол, но и заниматься физической подготовкой, сдавая нормативы ГТО.