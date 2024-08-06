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Posted Сегодня, 09:49

Published Сегодня, 09:49

Modified Сегодня, 09:51

Updated Сегодня, 09:51

Центр уличного баскетбола

Виталий Хоценко рассказал, когда в Омске откроют Центр уличного баскетбола

6 августа 2024, 09:49
Фото: Сергей Мельников / Пресс-служба Правительства Омской области
Центр уличного баскетбола
При высокой посещаемости на этой площадке ежегодно могут заниматься до 250 тысяч человек.

Сегодня Виталий Хоценко показал, на какой стадии находится строительство Центра уличного баскетбола в нашем городе. Работы планируется завершить уже осенью 2024 года. За строительство отвечает компания «СтройМонтажПроект».

«Строительство Центра уличного баскетбола в Омске в активной фазе. Строители подготовили основание и приступили к монтажу элементов сооружения. Новая площадка откроется осенью. Уверен, что жители и гости нашего региона оценят», — отметил Хоценко.

Если учесть высокую посещаемость, то на этой площадке могут заниматься до 250 тысяч человек в год.

Центр уличного баскетболаЦентр уличного баскетбола
Центр уличного баскетболаЦентр уличного баскетбола
Центр уличного баскетбола
Фото: Сергей Мельников / Пресс-служба Правительства Омской области

Напомним, что строительство центра уличного баскетбола в Омске было анонсировано по итогам Петербургского международного экономического форума в 2023 году.

Площадка будет соответствовать требованиям и стандартам Международной федерации баскетбола (ФИБА). Благодаря своей универсальности, она позволит проводить соревнования всероссийского масштаба. На этой площадке можно будет не только играть в баскетбол, но и заниматься физической подготовкой, сдавая нормативы ГТО.

По решению Виталия Хоценко в Азовском районе построят крытый хоккейный корт
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#Общество#Спорт#Омск#Омская область#Соревнования#Строительство#Губернатор#ГТО#Новости#Баскетбол#Площадка#Виталий Хоценко#Центр уличного баскетбола#Компания СтройМонтажПроект#ФИБА
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