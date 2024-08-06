В Омске после долгого перерыва выдали разрешения на строительство многоэтажек

Следующий застройщик — это «Догма-Омск» (дочерняя компания краснодарского девелопера Dogma). 12 июля фирме выдали разрешение строительство многоквартирного жилого дома № 1 со встроенным клубом для детей и молодежи в ЖК «Снегири». Стройка развернется на участке в 25330 кв. м по улице Светловская. В этот же день «Догме», кстати, разрешили построить и детсад на 290 мест (возможно, он пойдет в счет развития социнфраструктуры).