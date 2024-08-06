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Published Сегодня, 10:49

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Updated Сегодня, 10:51

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В Омске после долгого перерыва выдали разрешения на строительство многоэтажек

6 августа 2024, 10:49
Фото: 1MI
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Разрешения на строительство от депарха получили компании «СЗ „Полат“», «Догма-Омск», «СЗ „Брик“» и «СК „Горпроект“». Стройки развернутся в трех округах Омска.

В Омске в июле начали выдавать первые разрешения на строительство многоквартирных домов. Напомним, что полгода компаниям отказывали в получении разрешительных документов из-за предостережения прокуратуры и ведущейся работы над проектом соглашения об участии застройщиков в развитии социальной инфраструктуры.

Пока разрешения от депарха получили только четыре компании. «Специализированному застройщику „Полат“» 11 июля одобрили строительство многоквартирного дома на улице Красный Пахарь. Многоэтажка появится на участке площадью 5976 «квадратов», ранее принадлежавшем Минобороны.

Здесь построит дом компания «Полат»Здесь построит дом компания «Полат»
Здесь построит дом компания «Полат»
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

Следующий застройщик — это «Догма-Омск» (дочерняя компания краснодарского девелопера Dogma). 12 июля фирме выдали разрешение строительство многоквартирного жилого дома № 1 со встроенным клубом для детей и молодежи в ЖК «Снегири». Стройка развернется на участке в 25330 кв. м по улице Светловская. В этот же день «Догме», кстати, разрешили построить и детсад на 290 мест (возможно, он пойдет в счет развития социнфраструктуры).

Участок, где построят первый дом в ЖК «Снегири»Участок, где построят первый дом в ЖК «Снегири»
Участок, где построят первый дом в ЖК «Снегири»
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

На 1-й Северной многоэтажку с автостоянкой закрытого типа будет возводить «Специализированный застройщик „Брик“». Фирмой владеет и руководит Элина Шихмирзаева, которая является одним из учредителей ООО «Причал 55» — застройщика скандального ЖК «Мирапорт». Эта стройка, напомним, в настоящий момент приостановлена. Работы обернулись возбуждением нескольких уголовных дел. Разрешение она получила от депархитектуры 15 июля.

Под многоквартирный дом отвели участок площадью 4798 «квадратов», освободившийся после сноса частного сектора.

Участок под стройку на 1-й СевернойУчасток под стройку на 1-й Северной
Участок под стройку на 1-й Северной
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

15 июля повезло получить разрешение на строительство и «Строительной компании „Горпроект“», владельцем которой выступает Сергей Доронин. В ЖК «Волгоградская звезда» фирма построит многоквартирный дом №3.

Участок под многоэтажку на ВолгоградскойУчасток под многоэтажку на Волгоградской
Участок под многоэтажку на Волгоградской
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

Отметим, что пока неизвестно, как именно компании, получившие разрешения на стройку, будут участвовать в развитии социальной инфраструктуры. Город55 обратился за комментарием в пресс-службу администрации.

Теперь окончательно: в Омске одобрили разрешение строить школы и детсады вскладчину
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#Юлия Истомина#Общество#Бизнес#Омск#Строительство#Застройщик#Многоквартирный дом#Новости#Департамент архитектуры#Многоэтажка#Разрешение
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