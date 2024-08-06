В Омске после долгого перерыва выдали разрешения на строительство многоэтажек

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
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Updated Сегодня, 10:51
В Омске в июле начали выдавать первые разрешения на строительство многоквартирных домов. Напомним, что полгода компаниям отказывали в получении разрешительных документов из-за предостережения прокуратуры и ведущейся работы над проектом соглашения об участии застройщиков в развитии социальной инфраструктуры.
Пока разрешения от депарха получили только четыре компании. «Специализированному застройщику „Полат“» 11 июля одобрили строительство многоквартирного дома на улице Красный Пахарь. Многоэтажка появится на участке площадью 5976 «квадратов», ранее принадлежавшем Минобороны.
Следующий застройщик — это «Догма-Омск» (дочерняя компания краснодарского девелопера Dogma). 12 июля фирме выдали разрешение строительство многоквартирного жилого дома № 1 со встроенным клубом для детей и молодежи в ЖК «Снегири». Стройка развернется на участке в 25330 кв. м по улице Светловская. В этот же день «Догме», кстати, разрешили построить и детсад на 290 мест (возможно, он пойдет в счет развития социнфраструктуры).
На 1-й Северной многоэтажку с автостоянкой закрытого типа будет возводить «Специализированный застройщик „Брик“». Фирмой владеет и руководит Элина Шихмирзаева, которая является одним из учредителей ООО «Причал 55» — застройщика скандального ЖК «Мирапорт». Эта стройка, напомним, в настоящий момент приостановлена. Работы обернулись возбуждением нескольких уголовных дел. Разрешение она получила от депархитектуры 15 июля.
Под многоквартирный дом отвели участок площадью 4798 «квадратов», освободившийся после сноса частного сектора.
15 июля повезло получить разрешение на строительство и «Строительной компании „Горпроект“», владельцем которой выступает Сергей Доронин. В ЖК «Волгоградская звезда» фирма построит многоквартирный дом №3.
Отметим, что пока неизвестно, как именно компании, получившие разрешения на стройку, будут участвовать в развитии социальной инфраструктуры. Город55 обратился за комментарием в пресс-службу администрации.