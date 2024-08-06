Ушел из жизни ветеран сельского хозяйства Горьковского района Владимир Кутузов

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
В Омской области на 66-м году жизни скончался ветеран сельского хозяйства Горьковского района Владимир Кутузов. Он посвятил свою жизнь сельскохозяйственному производству.
«Требовательный, справедливый руководитель, он пользовался заслуженным авторитетом у своих земляков. Под его руководством ОАЗТ „Суховское“, а потом ООО „Сибирь-Агро“ неоднократно становилось победителем и призером районного трудового соперничества. Мы всегда будем помнить Владимира Кутузова как прекрасного человека, доброго товарища, примера беззаветной преданности своему делу», — написали в официальном паблике администрации Горьковского района.
Отметим, что после окончания агрономического факультета Омского сельскохозяйственного института имени Кирова в 1984 году Кутузов приехал в Горьковский район и начал работать в совхозе «Суховской». Он прошел путь от агронома до руководителя хозяйства. В самые трудные времена Владимир Кузьмич делал все возможное, чтобы сохранить производство и коллектив.
Редакция Города55 также выражает соболезнования родным и близким Владимира Кутузова.