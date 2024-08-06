Ушел из жизни ветеран сельского хозяйства Горьковского района Владимир Кутузов

Отметим, что после окончания агрономического факультета Омского сельскохозяйственного института имени Кирова в 1984 году Кутузов приехал в Горьковский район и начал работать в совхозе «Суховской». Он прошел путь от агронома до руководителя хозяйства. В самые трудные времена Владимир Кузьмич делал все возможное, чтобы сохранить производство и коллектив.