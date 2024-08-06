gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:41

Published Сегодня, 10:41

Modified Сегодня, 10:43

Updated Сегодня, 10:43

иллюстрация

Ушел из жизни ветеран сельского хозяйства Горьковского района Владимир Кутузов

6 августа 2024, 10:41
Фото: gorod55.ru
иллюстрация
Владимир Кузьмич скончался в возрасте 65 лет.

В Омской области на 66-м году жизни скончался ветеран сельского хозяйства Горьковского района Владимир Кутузов. Он посвятил свою жизнь сельскохозяйственному производству.

«Требовательный, справедливый руководитель, он пользовался заслуженным авторитетом у своих земляков. Под его руководством ОАЗТ „Суховское“, а потом ООО „Сибирь-Агро“ неоднократно становилось победителем и призером районного трудового соперничества. Мы всегда будем помнить Владимира Кутузова как прекрасного человека, доброго товарища, примера беззаветной преданности своему делу», — написали в официальном паблике администрации Горьковского района.
ветеран сельского хозяйства Горьковского района Владимир Кутузовветеран сельского хозяйства Горьковского района Владимир Кутузов
ветеран сельского хозяйства Горьковского района Владимир Кутузов
Фото: Администрация Горьковского района

Отметим, что после окончания агрономического факультета Омского сельскохозяйственного института имени Кирова в 1984 году Кутузов приехал в Горьковский район и начал работать в совхозе «Суховской». Он прошел путь от агронома до руководителя хозяйства. В самые трудные времена Владимир Кузьмич делал все возможное, чтобы сохранить производство и коллектив.

Редакция Города55 также выражает соболезнования родным и близким Владимира Кутузова.

В Омске ушел из жизни профессор технического университета Виктор Блинов
Узнать подробнее
#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Сельское хозяйство#Ветеран#Администрация#Новости#Память#Горьковский район#Скоропостижная смерть#Владимир Кузьмич Кутузов#Агрономия#Омский институт#Сельскохозяйственное производство
Подпишитесь
«Реновация по-омски»: новая зона застройки на Северных уменьшилась в полтора раза
Сегодня, 05:09
Свершилось. В Омске после долгого перерыва выдали разрешения на строительство многоэтажек
Сегодня, 10:49
Самолеты базируются в Поповке. Названа дата запуска авиарейса Омск — Усть-Ишим
Сегодня, 02:42
Трагедия в Приморье: авиапутешественники из Омска разбились на частном самолете
Сегодня, 11:08
В Омске выставили на торги право взять в концессию Зеленый остров
Сегодня, 07:55
Перепугались не на шутку. В Омске убирают киоск с известными беляшами
Сегодня, 09:24