«Такого хамства еще не встречала». Россиянка разочаровалась отдыхом в Турции

Россиянка отправилась отдыхать в турецкий поселок Чамьюва, так как ранее там уже бывала и осталась довольна. Однако в этот раз путешествие оставило больше негативных эмоций. Отзывом о местном сервисе и качестве пляжа девушка поделилась с порталом «Тонкости туризма».