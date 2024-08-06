«Такого хамства еще не встречала». Россиянка разочаровалась отдыхом в Турции

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
Россиянка отправилась отдыхать в турецкий поселок Чамьюва, так как ранее там уже бывала и осталась довольна. Однако в этот раз путешествие оставило больше негативных эмоций. Отзывом о местном сервисе и качестве пляжа девушка поделилась с порталом «Тонкости туризма».
Первое, что испортило впечатление об отдыхе — крупная галька, которая встречается, как только заходишь в воду. По словам туристки, передвигаться по камням было настолько тяжело, что пришлось покупать обувь с толстой подошвой в ближайшем магазине.
«В прошлый раз в Чамьюве я могла зайти в море босиком и не испытывала никакого дискомфорта при входе и выходе из воды. Теперь мелкая галька осталась только на суше, а на входе в воду и дальше — крупные камни. Я всего раз зашла в воду, когда были совсем небольшие волны, а вышла со ссадинами и кровоточащей ступней. Без коралок купаться невозможно. Причем тонкие не подойдут — только полноценная прорезиненная обувь с толстой подошвой, которую пришлось купить за 8 USD в ближайшем магазине», — рассказала девушка.
Сервис в отеле, как рассказала россиянка, также оставлял желать лучшего. За девять дней в номере ни разу не провели полноценную уборку, уборщицы приносили только туалетную бумагу и средства гигиены.
«И еще об уборщицах: они вламываются в номер, даже когда ты спишь в одних трусах или повесил на дверь табличку „Не беспокоить“. Стучатся и сразу открывают дверь своим ключом!» — возмутилась девушка.
Также туристка осталась недовольна отношением некоторых сотрудников отеля. В пример она привела ситуацию с массажистом, который «крыл отдыхающих последними словами».
«В первый день пошли в спа, потому что там пользоваться хамамом можно бесплатно. Но ушлый массажист сказал нам, что хамам только для тех, кто ходит на массаж. Мы пожаловались администратору, уточнили этот вопрос, и нас в хаммам пустили. Зато массажист стал каждый раз, когда нас видел, крыть нас последними словами в отместку за то, что мы на него пожаловались», — добавила россиянка.
Неуважительное отношение к туристам путешественники встретили и в магазине напротив отеля. Автор отзыва рассказала, что его хозяйка была постоянно недовольной и неадекватно реагировала на просьбы.
«Она буквально на меня наорала, когда я поинтересовалась стоимостью пачки кофе. Я такого хамства в Турции еще не встречала. В общем, из таких вот мелочей складывается впечатление об отеле и курорте, и в этот раз оно было не из лучших», — заключила туристка.