Стала известна причина потопа в кузбасском городе

«В период с 15:34 до 19:20 в Новокузнецке наблюдалась гроза, ливневый дождь. Количество выпавших осадков за 5 часов составило 18,0 мм, за что составляет 31% от месячной климатической нормы. Ночью 6 августа осадки продолжились, и в период времени с 05 часов до 06:43 минут выпало 19 мм осадков, то есть за полтора часа еще треть месячной нормы», — говорится в сообщении.