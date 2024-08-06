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Posted Сегодня, 18:14

Published Сегодня, 18:14

Modified Сегодня, 18:14

Updated Сегодня, 18:14

Стала известна причина потопа в кузбасском городе

6 августа 2024, 18:14
Появились объяснения того, почему ливневая канализация в Новокузнецке не справилась со своей задачей во время ливня, который произошёл накануне. Оказалось, что за короткое время выпало слишком много осадков, сообщает телеграм-канал «Эвристическая метеорологиня».

«В период с 15:34 до 19:20 в Новокузнецке наблюдалась гроза, ливневый дождь. Количество выпавших осадков за 5 часов составило 18,0 мм, за что составляет 31% от месячной климатической нормы. Ночью 6 августа осадки продолжились, и в период времени с 05 часов до 06:43 минут выпало 19 мм осадков, то есть за полтора часа еще треть месячной нормы», — говорится в сообщении.

Сообщается, что всего за 16 часов выпало 37 мм осадков, что составляет 63% от месячной нормы, написал sibdepo.ru. Также специалисты сообщили, что осадки будут продолжаться, однако их интенсивность будет заметно слабее вчерашнего «катаклизма».


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