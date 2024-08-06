Скончался на месте. На трассе в Омской области произошло жуткое ДТП

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
Сообщение о ДТП с погибшим поступило в региональную Госавтоинспекцию сегодня в 17:30. На место отправились сотрудники полиции.
Предварительно установлено, что 44-летний водитель автомобиля «Ниссан» ехал по трассе Омск-Новосибирск. В районе 822 километра он выехал на встречную полосу и врезался в большегруз «Скания».
В результате аварии водитель легковушки погиб на месте от полученных травм, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции. По факту ДТП проводится проверка.