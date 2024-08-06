gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:16

Published Сегодня, 14:16

Modified Сегодня, 14:18

Updated Сегодня, 14:18

На трассе в Омской области произошло жуткое ДТП с погибшим

Скончался на месте. На трассе в Омской области произошло жуткое ДТП

6 августа 2024, 14:16
Фото: Госавтоинспекция Омской области

На трассе в Омской области произошло жуткое ДТП с погибшим

Сегодня вечером на трассе Омск-Новосибирск произошло ДТП, в котором погиб мужчина, его автомобиль выехал на встречку и врезался в фуру.

Сообщение о ДТП с погибшим поступило в региональную Госавтоинспекцию сегодня в 17:30. На место отправились сотрудники полиции.

Предварительно установлено, что 44-летний водитель автомобиля «Ниссан» ехал по трассе Омск-Новосибирск. В районе 822 километра он выехал на встречную полосу и врезался в большегруз «Скания».

В результате аварии водитель легковушки погиб на месте от полученных травм, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции. По факту ДТП проводится проверка.

312 пострадавших и 17 погибших. За июль в Омской области произошло более двухсот ДТП
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#ДТП#Омск#Смертельное ДТП#Омская область#ДТП с погибшим#ДТП с фурой#Новости
Подпишитесь
«Реновация по-омски»: новая зона застройки на Северных уменьшилась в полтора раза
Сегодня, 05:09
Свершилось. В Омске после долгого перерыва выдали разрешения на строительство многоэтажек
Сегодня, 10:49
Самолеты базируются в Поповке. Названа дата запуска авиарейса Омск — Усть-Ишим
Сегодня, 02:42
Трагедия в Приморье: авиапутешественники из Омска разбились на частном самолете
Сегодня, 11:08
В Омске выставили на торги право взять в концессию Зеленый остров
Сегодня, 07:55
Перепугались не на шутку. В Омске убирают киоск с известными беляшами
Сегодня, 09:24