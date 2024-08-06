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Published Сегодня, 02:42

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Самолеты базируются в Поповке. Названа дата запуска авиарейса Омск — Усть-Ишим

6 августа 2024, 02:42
Фото: Изображение Midjourney
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Стало известно, когда запустят новый авиарейс из Омска в Усть-Ишим

Для нового рейса используют местный аэродром. Инициатива поможет жителям населенного пункта сэкономить много часов на дороге.

Уже с 14 августа 2024 года жители Усть-Ишима смогут летать в Омск и обратно на самолете. Стоимость билетов составит 2 741 рубль.

«Борт уже на аэродроме Поповка в Омске. Пассажиры будут садиться на рейс в аэропорту Омск-Центральный, просто у нас будет базировка в Поповке», — рассказал генеральный директор ООО «Аэропром» Юрий Афанасьев изданию «Суперомск».

Изначально рейс планировали запустить с 1 июля, однако возникли сложности. В итоге тариф на авиаперевозки Региональная энергетическая комиссия утвердила только 2 августа — он составил 32 107 рублей.

Уточняется, что перелет будет субсидируемым, из-за чего билеты удалось сделать дешевле. Время в пути составит 2 часа 15 минут, летать омичи будут на кукурузниках.
Ранее предполагалось, что билет в Усть-Ишим и обратно будет стоить 4 070 рублей.

Коротко по делу. Выбрано место посадки самолета по направлению Омск-Усть-Ишим
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#Общество#Самолет#Омск#Омская область#Новости#Авиарейсы#Рейс#Омский аэропорт#Усть-Ишим#Аэродром Поповка#Кукурузники
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