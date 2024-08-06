Самолеты базируются в Поповке. Названа дата запуска авиарейса Омск — Усть-Ишим

Уточняется, что перелет будет субсидируемым, из-за чего билеты удалось сделать дешевле. Время в пути составит 2 часа 15 минут, летать омичи будут на кукурузниках.

Ранее предполагалось, что билет в Усть-Ишим и обратно будет стоить 4 070 рублей.