Самолеты базируются в Поповке. Названа дата запуска авиарейса Омск — Усть-Ишим

Posted Сегодня, 02:42
Published Сегодня, 02:42
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Уже с 14 августа 2024 года жители Усть-Ишима смогут летать в Омск и обратно на самолете. Стоимость билетов составит 2 741 рубль.
«Борт уже на аэродроме Поповка в Омске. Пассажиры будут садиться на рейс в аэропорту Омск-Центральный, просто у нас будет базировка в Поповке», — рассказал генеральный директор ООО «Аэропром» Юрий Афанасьев изданию «Суперомск».
Изначально рейс планировали запустить с 1 июля, однако возникли сложности. В итоге тариф на авиаперевозки Региональная энергетическая комиссия утвердила только 2 августа — он составил 32 107 рублей.
Уточняется, что перелет будет субсидируемым, из-за чего билеты удалось сделать дешевле. Время в пути составит 2 часа 15 минут, летать омичи будут на кукурузниках.
Ранее предполагалось, что билет в Усть-Ишим и обратно будет стоить 4 070 рублей.