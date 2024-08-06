Съел бы в один присест. Омичи подарили Виталию Гогунскому «блин-блинский»

На минувшем Дне города, 3 августа, в Омске выступил актер и певец Виталий Гогунский, известный своей запоминающейся ролью в телевизионном ситкоме «Универ». Впечатления от омской публики у актера остались самые позитивные — он оценил вид из своей гостиницы на реку, теплый прием и красивых девушек, которые пришли его послушать.