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Виталий Гогунский

Съел бы в один присест. Омичи подарили Виталию Гогунскому «блин-блинский»

6 августа 2024, 03:14
Фото: gorod55.ru
Виталий Гогунский

Омичи подарили Виталию Гогунскому шоколадный «блин-блинский»

Актер поделился впечатлениями в своем телеграм-канале. По его словам, десерт он пробовать не стал, так как следит за питанием и отказывается от сладкого.

На минувшем Дне города, 3 августа, в Омске выступил актер и певец Виталий Гогунский, известный своей запоминающейся ролью в телевизионном ситкоме «Универ». Впечатления от омской публики у актера остались самые позитивные — он оценил вид из своей гостиницы на реку, теплый прием и красивых девушек, которые пришли его послушать.

В своем телеграм-канале актер рассказал, что омичи подарили ему шоколадный десерт, который он очень хотел попробовать, но не стал, так как следит за своей физической формой.

«Прилетел в гостиницу в Омск, и мне сделали вот такой сюрприз. Это блин с каким-то кремом, с шоколадной крошкой, блин-блинский, наверное, называется. Жаль, что сладкое не ем, сейчас просто в один присест бы…», — рассуждает певец.

Отметим, что «Блин-блинский» — одна из популярных фраз персонажа Кузи, роль которого и исполнил Гогунский.

Ранее Город55 сообщал, что на Соборной площади выступили Виталий Гогунский, группы «Супер Good», Tequila Band, PIZZA.

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#Общество#Омск#Омская область#Актер#Подарок#Новости#Звезды#Виталий Гогунский
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