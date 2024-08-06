Разноцветная плитка и подъемники: в Омске отремонтируют переход у парка Победы

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
В Омске готовятся к обновлению пешеходного перехода возле парка Победы, который расположен по улице Суворова. Место давно нуждается в обновлении. В рамках проекта планируется не только замена покрытия, но и создание комфортных условий для маломобильных граждан — оборудуют поручни и подъемники.
В проекте предусмотрена также укладка гранитной плитки различных цветов: красно-розового, желтого, коричневого и бежевого, а также противоскользящего покрытия.
Работы будут проводиться в два этапа с обеих сторон перехода: на выходе к Птичьей Гавани и непосредственно к парку Победы. Стартовая цена первого аукциона составляет 13 662 410,68 рублей, а второго — 4 388 972,71 рублей, говорится в документе на сайте Госзакупок.
Итоги торгов подведут 15 августа, и уже скоро будет известно имя подрядчика, который возьмется за выполнение работ.