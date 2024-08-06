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Posted Сегодня, 07:27

Published Сегодня, 07:27

Modified Сегодня, 07:29

Updated Сегодня, 07:29

Иллюстрация

Разноцветная плитка и подъемники: в Омске отремонтируют переход у парка Победы

6 августа 2024, 07:27
Фото: gorod55.ru
Иллюстрация

На ремонт подземного перехода у омского парка Победы выделили 18 млн рублей

Уже 15 августа станет известно, какая подрядная организация займется ремонтом перехода.

В Омске готовятся к обновлению пешеходного перехода возле парка Победы, который расположен по улице Суворова. Место давно нуждается в обновлении. В рамках проекта планируется не только замена покрытия, но и создание комфортных условий для маломобильных граждан — оборудуют поручни и подъемники.

В проекте предусмотрена также укладка гранитной плитки различных цветов: красно-розового, желтого, коричневого и бежевого, а также противоскользящего покрытия.

Работы будут проводиться в два этапа с обеих сторон перехода: на выходе к Птичьей Гавани и непосредственно к парку Победы. Стартовая цена первого аукциона составляет 13 662 410,68 рублей, а второго — 4 388 972,71 рублей, говорится в документе на сайте Госзакупок.

Итоги торгов подведут 15 августа, и уже скоро будет известно имя подрядчика, который возьмется за выполнение работ.

В омском Парке Победы появится еще один памятник
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#Общество#Ремонт#Омск#Подрядчик#Подземный переход#Новости#Парк Победы
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