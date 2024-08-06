Разноцветная плитка и подъемники: в Омске отремонтируют переход у парка Победы

В Омске готовятся к обновлению пешеходного перехода возле парка Победы, который расположен по улице Суворова. Место давно нуждается в обновлении. В рамках проекта планируется не только замена покрытия, но и создание комфортных условий для маломобильных граждан — оборудуют поручни и подъемники.