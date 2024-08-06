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Published Сегодня, 09:24

Modified Сегодня, 09:26

Updated Сегодня, 09:26

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Перепугались не на шутку. В Омске убирают киоск с известными беляшами

6 августа 2024, 09:24
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омичи чуть не остались без известных политеховских беляшей

Речь идет об одном из филиалов знаменитых беляшей на Малунцева. Сам владелец киоска рассказал, что просто заменяет павильон на новый, а беляши никуда не денутся.

Сегодня утром, 6 августа, жители омских Нефтяников не на шутку перепугались. День начался с демонтажа киоска на остановке улица Малунцева (Советский исполком). Наиболее популярная точка этих беляшей находится на остановке у политеха.

Омичи уже успели расстроиться, однако выяснилось, что там просто заменяют сам киоск.

«Старый киоск просто износился. Мы его уберем и тут же поставим новый. Волноваться не стоит — буквально два-три дня, и все будет готово», — рассказал владелец беляшных Виктор Зятиков Топ24.

Ранее Город55 сообщал о визите известного русского блогера Макса Брандта, который попробовал омские беляши. Фудблогеру они очень понравились.

Московский фудблогер восхитился знаменитыми омскими беляшами у Политеха
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#Общество#Бизнес#Омск#Демонтаж#Новости#Киоск#Беляшная
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