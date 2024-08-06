Перепугались не на шутку. В Омске убирают киоск с известными беляшами

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
Сегодня утром, 6 августа, жители омских Нефтяников не на шутку перепугались. День начался с демонтажа киоска на остановке улица Малунцева (Советский исполком). Наиболее популярная точка этих беляшей находится на остановке у политеха.
Омичи уже успели расстроиться, однако выяснилось, что там просто заменяют сам киоск.
«Старый киоск просто износился. Мы его уберем и тут же поставим новый. Волноваться не стоит — буквально два-три дня, и все будет готово», — рассказал владелец беляшных Виктор Зятиков Топ24.
Ранее Город55 сообщал о визите известного русского блогера Макса Брандта, который попробовал омские беляши. Фудблогеру они очень понравились.