От 90 до 260 тысяч. Омичам назвали топ самых высокооплачиваемых вакансий августа

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Исследовательский центр «Зарплата.ру» проанализировал вакансии, опубликованные в августе, и составил рейтинг самых высокооплачиваемых предложений. Среди них — вакансии водителя такси, врачей, начальника испытательной лаборатории и чистильщика резервуаров.
Вакансия водителя такси класса «комфорт+» стала лидером по уровню дохода. Заработная плата может достигать 260 тысяч рублей. Водитель должен выполнять заказы на авто компании с лицензией и соответствующей оклейкой. Работать можно как постоянно, так и посменно. Требуются стаж вождения не менее трех лет и содержание авто в чистоте. Также компания предлагает возможность работы между вахтами.
За работу начальника испытательной лаборатории готовы платить от 150 до 250 тысяч рублей. От кандидата требуется высшее автомобильное образование по коду специальности 23. Опыт работы главным механиком, главным инженером или начальником лаборатории должен составлять более 5 лет. Также важно умение пользоваться диагностическим оборудованием — тормозным стендом, люфт-детектором, шумомером, дымомером и другими приборами.
Затем в списке самых высокооплачиваемых профессий оказались две вакансии для врачей:
Сервисный центр ищет автомеханика, который будет зарабатывать от 100 до 150 тысяч рублей в месяц. Работа предполагает глубокие знания технических характеристик автомобилей, деталей и материалов, а также навыки работы с диагностическим и ремонтным оборудованием. Оплата сдельная. Работодатель обещает много работы и предоставляет необходимые инструменты и спецодежду.
Еще в Омске ищут водителя категории B с зарплатой до 110 тысяч рублей. Работа предполагает вахтовый метод: 30 дней работы, 30 дней отдыха, или 45/45, или 60/30. Работать нужно будет на легковом авто на Южно-Приобском месторождении, которое находится в 60 км от города Ханты-Мансийск. Водитель обязан ремонтировать автомобиль и оформлять путевые документы. Минимальный опыт работы — два года.
Завершает этот список вакансия чистильщика резервуаров. Заработная плата — от 90 тысяч рублей. В обязанности сотрудника будет входить текущий ремонт технологического оборудования, а также чистка технологического и емкостного оборудования и систем. Работа будет проходить на улице.
Ранее Город55 рассказывал, что Омск вошел в рейтинг городов с высокими зарплатами и занял 60-е место из 100. Согласно исследованиям, самые высокие зарплаты получают сотрудники банковской и финансовой сферы. В среднем они зарабатывают около 85 тысяч рублей в месяц.