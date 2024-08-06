От 90 до 260 тысяч. Омичам назвали топ самых высокооплачиваемых вакансий августа

Вакансия водителя такси класса «комфорт+» стала лидером по уровню дохода. Заработная плата может достигать 260 тысяч рублей. Водитель должен выполнять заказы на авто компании с лицензией и соответствующей оклейкой. Работать можно как постоянно, так и посменно. Требуются стаж вождения не менее трех лет и содержание авто в чистоте. Также компания предлагает возможность работы между вахтами.