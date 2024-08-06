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Организаторы ВЭФ-2024 представили расписание Спортивных игр

Организаторы ВЭФ-2024 представили расписание Спортивных игр

6 августа 2024, 10:49
Фото: Росконгресс
Фонд Росконгресс, организатор Восточного экономического форума (ВЭФ), обнародовал программу Спортивных игр для предстоящего мероприятия. В соревнованиях, которые пройдут с участием знаменитых спортсменов, будут представлены такие виды спорта, как керлинг, хоккей, шахматы и гребля.

Программа разработана спортивной платформой Фонда Росконгресс — «РК-Спорт». ВЭФ-2024 состоится с 3 по 6 сентября во Владивостоке, передает vostokmedia.com.

Традиционно организаторы подготовили масштабные и зрелищные мероприятия для жителей города. Об этом сообщил советник президента РФ Антон Кобяков, который также является ответственным секретарем оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ. По его словам, программа игр направлена на демонстрацию значимых проектов и туристического потенциала Дальнего Востока.

Утром 4 сентября у Приморского океанариума стартует забег, приуроченный ко Всемирным играм дружбы. Участники форума смогут встретиться со звездами хоккея Вячеславом Фетисовым, Алексеем Касатоновым и Сергеем Федоровым в гала-матче под эгидой национального бренда «Сделано в России». Также гости ВЭФ смогут принять участие в турнирах по шахматам, керлингу и настольному теннису. В программу включен и международный турнир по керлингу «Тихоокеанский кубок» в дисциплине «смешанные пары».

Директор Центра спортивной подготовки сборных России и член наблюдательного совета Фонда Росконгресс Георгий Брюсов отметил, что опыт организации ВЭФ был использован во время подготовки российских сборных к летним Олимпийским играм в Токио, когда Владивосток был в числе основных тренировочных городов. Теперь здесь создан специализированный центр российского керлинга, подчеркнул Брюсов.

В программе ВЭФ также запланирована презентация новой дисциплины — прибрежной гребли, которую проведет Федерация гребного спорта России.

Как и в прошлые годы, в программе Спортивных игр ВЭФ предусмотрены зрелищные мероприятия на воде. Международный парад парусов соберет большие учебные парусники и иностранные команды, объединив пять парусных регат.

Подробная информация о программе Спортивных игр ВЭФ доступна на официальном сайте форума. Информационный партнер — медиахолдинг 1 MI.

#Общество
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