Организаторы ВЭФ-2024 представили расписание Спортивных игр

Утром 4 сентября у Приморского океанариума стартует забег, приуроченный ко Всемирным играм дружбы. Участники форума смогут встретиться со звездами хоккея Вячеславом Фетисовым, Алексеем Касатоновым и Сергеем Федоровым в гала-матче под эгидой национального бренда «Сделано в России». Также гости ВЭФ смогут принять участие в турнирах по шахматам, керлингу и настольному теннису. В программу включен и международный турнир по керлингу «Тихоокеанский кубок» в дисциплине «смешанные пары».