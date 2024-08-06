Онкологи объяснили, чем отличается онкопомощь по ОМС за границей и в РФ

С препаратами для лечения онкологических заболеваний в Европе тоже не все благополучно. В Австрии онкопациентам ограничен доступ к ультрасовременным методам лечения по государственным программам, а жители Швейцарии могут оплатить препараты от рака по базовой страховке, только если они попадают в особый перечень лекарственных средств. В целом в большинстве иностранных государств граждане сталкиваются с необходимостью доплачивать за препараты из личных сбережений.