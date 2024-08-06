Онкологи объяснили, чем отличается онкопомощь по ОМС за границей и в РФ

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
В обществе прочно закрепился стереотип о том, что онкобольные получают лучшее лечение в зарубежных клиниках. Однако российские онкологи объясняют, что в настоящее время это не так.
Данными, касающимися методов борьбы с онкологическими заболеваниями в Российской Федерации и за рубежом, поделились сотрудники издания «Комсомольская правда».
Ведущим фактором, определяющим эффективность методов борьбы с раковыми болезнями, является ранняя диагностика, отмечают эксперты. Для этого в ряде стран внедрена система онкоскринингов.
В частности, в Австрии женщинам от 45 до 69 лет предлагается проходить маммографию раз в два года с целью своевременного выявления рака молочной железы.
В Швейцарии колоноскопия делается бесплатно гражданам 50–69 лет каждые 10 лет.
По словам академика РАН, гендиректора НМИЦ радиологии, главного врача-онколога Минздрава РФ Андрея Каприна, только в России действуют скрининговые программы по семи локализациям раковых опухолей.
Все российские граждане могут проходить онкоскрининги бесплатно в рамках ОМС, для этого достаточно обращения в районную поликлинику. Скрининговые программы позволили в РФ повысить выявляемость рака груди на ранних стадиях до 71,6%.
По свидетельствам экспертов, задержка в начале лечения онкопатологии лишь на четыре недели уже может существенно снизить шансы на успешный исход.
Тем не менее в настоящее время в Дании от момента обращения до постановки диагноза в среднем проходит около 35 дней. Британцы могут ждать консультации онколога до 14 дней, а до начала лечения может пройти 31 день.
В Российской Федерации с 2022 года в случае подозрения на рак консультацию должны назначить не позже, чем в течение трех рабочих дней, а исследования должны быть проведены в течение семи рабочих дней.
С препаратами для лечения онкологических заболеваний в Европе тоже не все благополучно. В Австрии онкопациентам ограничен доступ к ультрасовременным методам лечения по государственным программам, а жители Швейцарии могут оплатить препараты от рака по базовой страховке, только если они попадают в особый перечень лекарственных средств. В целом в большинстве иностранных государств граждане сталкиваются с необходимостью доплачивать за препараты из личных сбережений.
Как сообщил председатель ФОМС Илья Баланин, в РФ значительно расширили объемы финансового обеспечения онкопациентов. «В текущем, 2024 году объемы медпомощи по профилю „онкология“ в рамках ОМС также увеличены по сравнению с 2023 годом. Так, в дневном и круглосуточном стационарах лечение смогут пройти более 3,2 млн человек», — рассказал специалист.
Таким образом, можно утверждать, что на сегодняшний день онкопомощь в Российской Федерации не только соответствует мировым стандартам, но во многом даже превосходит достижения иностранных государств. Главное, не теряя времени, как можно раньше обращаться к врачам.