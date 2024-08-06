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Posted Сегодня, 08:55

Published Сегодня, 08:55

Modified Сегодня, 08:57

Updated Сегодня, 08:57

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Омск вне игры: матч звезд-2025 пройдет в Новосибирске

6 августа 2024, 08:55
Фото: gorod55.ru
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Самое ожидаемое мероприятие КХЛ пройдет 8 и 9 февраля в 2025 году. Омск же в этот раз решил взять самоотвод.

Стало известно, что в 2025 году Матч звезд пройдет в Новосибирске, а через год — вероятно, в Екатеринбурге. Об этом в своем телеграм-канале рассказал известный спортивный журналист Дмитрий Ерыкалов. Омск, который когда-то мог претендовать на эту престижную спортивную акцию, оказался вне игры.

Как отметил Ерыкалов, в последнее время в Омске не проявляют достаточной инициативы для привлечения крупных событий и не так в них заинтересованы. Кроме того, журналист отмечает, что несмотря на наличие арены, построенной раньше, чем в Новосибирске, у Омска нет необходимых условий для проведения такого масштабного события.

Сегодня власти региона делают ставку на продвижение Омска как молодежной и культурной столицы России. Это направление требует времени и ресурсов, но оно может стать более устойчивым и привлекательным для жителей и туристов. Возможно, именно поэтому хоккейные мероприятия отошли на второй план.

Подписание соглашения о проведении Матча звезд-2025 в Новосибирске стало знаковым событием для региона. Лига подтвердила даты — 8–9 февраля следующего года — и теперь новосибирцы готовятся к встрече с лучшими хоккеистами страны.

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#Юлия Истомина#Общество#Спорт#Хоккей#Омск#Новосибирск#КХЛ#Новости#Арена#G-Drive Арена
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