Омск вне игры: матч звезд-2025 пройдет в Новосибирске

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
Modified Сегодня, 08:57
Updated Сегодня, 08:57
Стало известно, что в 2025 году Матч звезд пройдет в Новосибирске, а через год — вероятно, в Екатеринбурге. Об этом в своем телеграм-канале рассказал известный спортивный журналист Дмитрий Ерыкалов. Омск, который когда-то мог претендовать на эту престижную спортивную акцию, оказался вне игры.
Как отметил Ерыкалов, в последнее время в Омске не проявляют достаточной инициативы для привлечения крупных событий и не так в них заинтересованы. Кроме того, журналист отмечает, что несмотря на наличие арены, построенной раньше, чем в Новосибирске, у Омска нет необходимых условий для проведения такого масштабного события.
Сегодня власти региона делают ставку на продвижение Омска как молодежной и культурной столицы России. Это направление требует времени и ресурсов, но оно может стать более устойчивым и привлекательным для жителей и туристов. Возможно, именно поэтому хоккейные мероприятия отошли на второй план.
Подписание соглашения о проведении Матча звезд-2025 в Новосибирске стало знаковым событием для региона. Лига подтвердила даты — 8–9 февраля следующего года — и теперь новосибирцы готовятся к встрече с лучшими хоккеистами страны.