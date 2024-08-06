Омск вне игры: матч звезд-2025 пройдет в Новосибирске

Как отметил Ерыкалов, в последнее время в Омске не проявляют достаточной инициативы для привлечения крупных событий и не так в них заинтересованы. Кроме того, журналист отмечает, что несмотря на наличие арены, построенной раньше, чем в Новосибирске, у Омска нет необходимых условий для проведения такого масштабного события.