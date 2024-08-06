Не вернулся из бани. В Омске ищут молодого парня со шрамом и в серых кроссовках

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
В Омске поисково-спасательный отряд «Доброспас» разыскивает 34-летнего омича, который пошел в баню «Жар-Птица» на 14-й Линии еще 30 июля, но так и не вернулся.
Уточняется, что у пропавшего рост 186 см, русые волосы, плотное телосложение, серо-голубые глаза, шрам под коленом. Мужчина был в красной футболке, темных штанах и серых кроссовках.
Имел ли место криминал — неизвестно. Родственники ничего не слышали о мужчине уже почти неделю. Все, кому известно что-либо о местонахождении омича, просят сообщать об этом по телефонам: 8 999 470 10 08 или 02.
Обновлено: в поисковом отряде сообщили, что мужчину нашли живым. Другие подробности не раскрываются.