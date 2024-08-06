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Published Сегодня, 08:10

Modified Сегодня, 08:21

Updated Сегодня, 08:21

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Не вернулся из бани. В Омске ищут молодого парня со шрамом и в серых кроссовках

6 августа 2024, 08:10
Фото: Изображение Midjourney
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Омич пропал без вести после «загула» в бане

Омич пошел попариться в баню и не вернулся домой. Уже неделю о его местонахождении ничего не известно.

В Омске поисково-спасательный отряд «Доброспас» разыскивает 34-летнего омича, который пошел в баню «Жар-Птица» на 14-й Линии еще 30 июля, но так и не вернулся.

Уточняется, что у пропавшего рост 186 см, русые волосы, плотное телосложение, серо-голубые глаза, шрам под коленом. Мужчина был в красной футболке, темных штанах и серых кроссовках.

Имел ли место криминал — неизвестно. Родственники ничего не слышали о мужчине уже почти неделю. Все, кому известно что-либо о местонахождении омича, просят сообщать об этом по телефонам: 8 999 470 10 08 или 02.

Обновлено: в поисковом отряде сообщили, что мужчину нашли живым. Другие подробности не раскрываются.

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